Полностью сгорел автобус, перевозивший детскую футбольную команду

 

Фото: Facebook/BFC Daugavpils

Сегодня на обратном пути с соревнований на Кубок Латгале загорелся автобус, который вез команду воспитанников детского футбольного центра «Даугавпилс». Об этом центр сообщил в фейсбуке.

Благодаря оперативным действиям никто из детей не пострадал. Известно, что в пути у автобуса загорелось одно из колес, но более подробная информация о происшествии не предоставляется.

Пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола подтвердила агентству ЛЕТА, что медики были вызваны на место происшествия, но помощь никому не потребовалась.

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На размещенных в фейсбуке фотографиях видно, что автобус полностью сгорел.


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