«Рука Москвы» добралась до латышского спортивного комментатора игр КХЛ

Медиа-концерн MTG TV Latvia уволил известного спортивного журналиста, ведущего передачи Hokeja studijas, комментатора игр КХЛ (Континентальная хоккейная лига) рижского клуба «Динамо» Арманда Пуче.

Пуче рассказал LETA, что решение о его увольнении было принято после того, как MTG TV Latvia получила сообщение из московского бюро КХЛ.

Он добавил, что из Москвы пришел ультиматум - Пуче не может быть связан с трансляциями КХЛ. В противном случае руководство КХЛ не станет заключать договор с MTG TV Latvia о трансляции игр.

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По словам Пуче, главная причина таких действий связана с его статьями о политической идеологии КХЛ и ее влиянии на «Динамо» Рига в Латвии. Руководство КХЛ получало для ознакомления статьи Пуче, переведенные на русский язык.

Армандс Пуче не собирается бросать журналистику. В медиа-концерне отказались LETA комментировать ситуацию с журналистом.

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