Многодетная латвийка выиграла 160 тысяч евро

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

«Всю жизнь живу от зарплаты до зарплаты. Таких больших денег у меня никогда не было... Часто заходила в магазин, смотрела и уходила,»- рассказывает мама четырех дочек, которая в субботу, 15 июля, в ТВ шоу SuperBingo выиграла 158 672,26 евро.

Женщина из Талсинского района, уже на пенсии, но продолжает работать в торговле.

По ее словам и манере вести разговор было понятно,что она привыкла говорить теплые слова своим детям и, наверное, не только им. В богатстве женщины 9 внуков и 4 правнука. «Хотелось бы обновить дом и самой прихорошиться.

Никогда не было такого, чтобы я могла купить то,что хочу,»- стараясь скрыть легкое волнение рассказывает победильница.

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«В течении 15 лет смотрю SuperBingo, сочувствую и переживаю за тех, кто не выиграл... Сама до сих пор ничего не выигрывала.» Это третий раз в этом году, когда выиграно SuperBingo. Счастливая квитанция с одним вариантом быстрой игры была приобретена в SIA Narvesen Baltija, ул.Дундагас 5, Талси.

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