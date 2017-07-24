В Латвии ищут «Звезду Youtube»: необычные вакансии или как сегодня зарабатывает молодежь

Маша несколько раз в день фотографирует еду и выкладывает её в интернет. За её гастрономическими пристрастиями следят сотни тысяч подписчиков по всему миру. Несколько раз в неделю девушка делится рекомендациями - какие хлопья купить на завтрак или в какую клинику обратиться для проведения процедуры омоложения организма. За подобные публикации на её банковский счёт регулярно поступают четырёхзначные суммы. Маша бросила университет и зарабатывает на жизнь рекламой в своём Instagram. Фраза «Без бумажки ты букашка», которая как мантра повторялась из поколения в поколение, намекающая на то, что без академического образования поиски высокооплачиваемой работы закончатся провалом, всё ещё актуальна, однако с каждым годом здесь появляется всё больше исключений из правил.

Не все из тех, кто во время обучения в университете проходил профессиональную практику по распределению, могут понять, что ситуация на рынке труда кардинально изменилась. Кондукторов в столичном транспорте заменили электронные валидаторы, наборщики текстов перестали быть востребованы сразу после появления компьютерных программ, способных за несколько секунд «расшифровать» аудиозаписи с разговорами, в некоторых СМИ наравне с профессиональными редакторами трудятся боты, генерирующие новостной контент, а

молодежь, выкладывающая в социальные сети фотографии домашних питомцев и отчёты о путешествиях, порой зарабатывает больше менеджеров высшего звена.

Молодые люди, родившиеся одновременно с появлением интернета, всё чаще выбирают для себя профессиональную деятельность, которая помимо конкурентоспособного заработка влечёт за собой полное непонимание, как объяснить своей бабушке из провинции, каким ремеслом они зарабатывают на жизнь.

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Сила лайка: Несколько тысяч за одно фото

Размещение рекламы в своём Instagram - способ заработка, которым не брезгуют даже знаменитости. Известно, что гонорар «селебритис» за рекламу какого-либо продукта может достигать десятков тысяч евро.

Суммы, на которые могут претендовать «простые смертные» скромнее - заработок напрямую зависит от количества подписчиков.

По данным СМИ, владелец аккаунта, на который подписано 187 000 человек, за один рекламный пост может получить около 400 евро.



Возможностью такого заработка пользуются и жители нашей страны. Так, например, латвийка Анна Турова, за виртуальной жизнью которой следят более 41 тыс. человек, в своём Instagram профиле совмещает как личные фотографии, так и рекламу.

«Переплюнуть» человека из телевизора, снимая видео на фоне простыни

Многие блогеры, которые начали снимать любительские видео на фоне белых простыней, накинутых на дверцу шкафа, 5-6 лет назад, сегодня зарабатывают наравне с медийными личностями «из телевизора».

Один из ярких примеров - латвийский блогер Стас Давыдов, создавший свой юмористический канал This is Хорошо на Youtube. На момент написания статьи на данный канал подписано 5 миллионов 895 тысяч человек.

Точный заработок нашего популярного соотечественника неизвестен. Но, принимая во внимание то, что помимо съёмки видеосюжетов, Давыдов занимается выпуском собственных футболок и участием в разнообразных проектах, не сложно догадаться, что его заработку можно лишь позавидовать.

Фото: скриншот видео

Некоторые Youtube блогеры не являются фрилансерами, которые вынуждены самостоятельно придумывать концепцию своего онлайн-канала и создавать для него уникальный контент, который придётся по вкусу пользователям интернета. Всё чаще «звёзд социальных сетей» принимают на работу серьёзные компании.

Серьёзные вакансии: звезда Youtube и интернет-тролль

В качестве примера можно привести вакансию, которая недавно появилась на популярном латвийском портале вакансий cv.lv - «звезда Youtube».

От претендента на должность требуется знание русского языка на уровне родного, творческие данные, опыт выступлений на публике, стрессоустройчивость, «способность тяжело работать».

Предполагается, что за такую работу компания готова платить конкурентоспособную заработную плату (впрочем, ее размеры в объявлении не указаны), страхование здоровья и опыт работы в телевизионной индустрии.

Работодателем является европейский филиал швейцарского брокера Dukascopy Bank SA, главный офис которого находится в Риге.

Фото: cv.lv

Это не первая необычная вакансия в Латвии. Несколько лет назад на портале cv.lv появилась вакансия интернет-тролля.

Объявление о найме, которое вызвало негодование латвийцев и даже привлекло внимание Полиции безопасности, разместил проект RigaComm.

Позже удалось установить, что данная «вакансия» являлась краткосрочным экспериментом, благодаря которому представители RigaComm хотели понять, можно ли в Латвии создать армию троллей, и проанализировать, как конкретные действия троллей будут влиять на мышление людей.

Ранее Русский TVNET рассказывал о таких вакансиях как специалист, в обязанности которого входит сон в каждом номере финской гостиницы, и оплачиваемый тусовщик, работа которого заключается в том, чтобы посещать различные праздники, фестивали, дискотеки, а потом делиться фото и текстовыми впечатлениями в соцсетях.

ЧИТАЙ НА TVNET: Самые необычные вакансии года

Нам также удалось узнать о некоторых не совсем обычных профессиях латвийских молодых людей. Среди них - работник техподдержки эротических сайтов и профессиональный компаньон в путешествиях.

Подробней об этом читайте в следующих публикациях Русского TVNET.

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