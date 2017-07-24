В конце недели в Вентспилсе начнется Фестиваль уличной культуры и спорта GGFEST

 

Фото: Пресс-фото

В конце этой недели, 28 июля, масштабными соревнованиями по экстремальным видам спорта в Вентспилсе откроется крупнейший в Европе фестиваль уличной культуры и спорта Ghetto Games (GGFEST). За победу будут бороться BMX, cкейтбордисты, inline-роллерблейдеры, мастера стритбайк-фристайла и SUP. На фестиваль приедут спортсмены более чем из 20 стран.

GGFEST идет в ногу со временем и включает современные технологии в свою программу- в этом году впервые состоятся соревнования дронов (беспилотников). Те, кто не сможет присутствовать в Вентспилсе, смогут следить за прямой трансляцией на Ghetto.lv.

В первый день фестиваля, 28 июля, будут соревноваться представители разных видов спорта. В рамках GGFest Warm-up будут соревноваться в таких дисциплинах как scoot, inline и BMX Freestyle. В этот же день пройдет Балтийский чемпионат по вейкборду, международные соревнования BMX «dirt». В пятницу оценят трюки вейкбордистов, также пройдут международные соревнования BMX «flatland». Вечером состоится киносеанс и демонстрация дронов.

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Во второй день фестиваля, 29 июля, состоятся не только соревнования, но и демонстрации на головокружительной рампе. Яркие и захватывающие трюки обещают и участники чемпионата Kurland Stunt 2017, которые приедут в Вентспилс из Чехии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Польши и Литвы. Среди участников будет и Мартин Краткис из Чехии, чемпион Европы 2016 года.

За призовые места будут бороться и мастера экстремального катания на роликовых коньках, а также участники BMX «park», BMX «street». По приглашению Нила Янсонса в Вентспилс приедут скейтбордисты из разных стран, в том числе из Бразилии. В субботу себя покажут мастера уличной гимнастики, пока в городских водоемах зрителей будут радовать участники Балтийского чемпионата SUP.

Жители и гости Вентпилса впервые смогут наблюдать за соревнованиями дронов.

FPV (first person view) дроны особенны тем, что участники ими управляют при помощи пульта, пока в очках, благодаря специальной камере на корпусе, они видят тоже самое, что и дрон. Пока дроны соревнуются, зрители смогут за этим наблюдать на специальных экранах, которые будут установлены рядом. Соревнования пройдут и 29, и 30 июля, их проводит Drone Racing Latvia.

30 июля в течение всего дня будут соревноваться представители командных видов спорта – пройдут турниры Ghetto Basket, Ghetto Floorball, Ghetto Football, соревнования по уличным танцам Ghetto Dance, а также продолжится Балтийский чемпионат SUP.

«Вентспилс и Ghetto Games опережают время, то, что предлагает Ghetto Games - должны делать все мировые организации. Уже сейчас три вида спорта включены в Олимпийские игры, что однозначно указывает на то, что фестиваль Ghetto Games в Вентспилсе в ближайшем будущем должен стать олимпиадой уличного и экстремального спорта в Балтии", - указывает мэр Вентспилса Айварс Лембергс.

Мэр Вентспилса отметил, что дума существенно поддерживает движение Ghetto Games, принимая мероприятия фестиваля в городе. «Мы осознанно и целенаправленно создавали традиционную и экстремальную спортивную инфраструктуру, чтобы жители и гости Вентспилса, которые хотят быть активными, могли это реализовать. Ghetto Games - это всегда долгожданный праздник в городе», - указал А. Лембергс.

Чтобы подготовиться к фестивалю, в Вентспилсе, с 7:00 28 июля до 7:00 31 июля, будет закрыт проспект Лиелайс на участке от улицы Кулдигас до улицы Александра, а также на участке от улицы Ганибу до Кулдигас с 7:00 30 июля до 7:00 31 июля.

GGFest проходит при поддержке самоуправления Вентпилса и Олимпйиского центра «Вентпилс».

Прямые трансляции:

Пятница, 28 июля

20:00-22:00

Балтийский чемпионат по вейкборду

Международные соревнования BMX Dirt

Суббота, 29 июля

15:00 – 16:00 Международные соревнования по inline катанию на роликах

14:00 - 15:00 Североевропейский чемпионат по стритбайк-фристайлу Kurland Stunt 2017

18:45 – 20:30 Международные соревнования BMX Park

Воскресенье, 30 июля

15:45 - 19.30 уличные танцы Ghetto Dance

14:45 – 18:00 турнир Ghetto Basket


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