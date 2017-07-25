Кабинет министров разрешил «Bite Lietuva» стать владельцем TV3, LNT и «Star FM»

Кабинет министров сегодня выдал литовскому предприятию «BITE Lietuva» американской инвестиционной компании «Providence Equity Partners» разрешение получить решающее влияние в латвийских медиакомпаниях ООО «TV 3 Latvia», AО «Latvijas neatkarigа televizija» (LNT) и ООО «Star FM».

Для полного завершения сделки необходимо еще получить согласие Совета по конкуренции (СК).

Как отметили представители правительства, эти три латвийские медиакомпании занимают значительную долю латвийского рынка СМИ и важны с точки зрения интересов нацбезопасности. На получение решающего влияния или 100% долей их капитала требуется разрешение правительства.

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В конце мая СК получил и сейчас рассматривает сообщение о сделке, в результате которой «Bite Lietuva» получает контроль над всеми компаниями группы «MTG Broadcasting AB» в Латвии.

MTG в Латвии принадлежат телеканалы TV3, TV3+, TV6, LNT, «Канал 2» и радиостанция «Star FM», а также интернет-порталы «Tvplay» и «Skaties».

«Providence Equity Partners» в странах Балтии управляет группой предприятий побильных телекоммуникаций «Bite Group» и контролирует 28,5% долей капитала латвийского провайдера услуг интернета и кабельного телевидения «Baltcom».