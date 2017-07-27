В Риге образовались пробки из-за концерта RHCP на Луцавсале

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В четверг, 27 июля, вечером из-за транспортных ограничений в связи концертом группы Red Hot Chili Peppers в Риге на дорогах образовались пробки.

Очевидцы сообщают, что заторы можно наблюдать в центре столицы и в районе Островного моста.

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С 16:00 в соответствии с пассажирским потоком организован специальный маршрут троллейбуса Latvijas Universitāte – Lucavsala («Латвийский университет – Луцавсала»).

Изменения также предусмотрены на автобусном маршруте №40. Начиная с 16:00 автобусы в направлении из центра города на Зиепниеккалнс будут заезжать на остановку Lucavsala («Луцавсала»). Первый автобусный рейс, который сделает остановку на Луцавсале, отправится с конечной остановки Jugla («Югла») в 15:11 часов.

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Как сообщалось ранее, в связи с концертом с 7:00 часов 27 июля до 8:00 часов 28 июля будет закрыто движение транспортных средств (за исключением оперативного транспорта и машин организаторов праздникам с выданными разрешениями) на участке улицы Лайву от улицы Луцавсалас до Островного моста, а также на подъезде к магазину K SENNUKAI в зоне доставки со стороны улицы Луцавсалас (за исключением автомобилей с разрешениями K Rauta).

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На Луцавсале идет подготовка к концерту Red Hot Chili Peppers

Фото: На Луцавсале идет подготовка к концерту Red Hot Chili Peppers0

Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге

Фото: Red Hot Chili Peppers отправились на прогулку по Риге0

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