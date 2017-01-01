Драка за парковку: когда соперник оказался тренером смешанных боевых искусств

В Китае в одном из дворов пригорода Чунцина произошел конфликт из-за парковки между двумя мужчинами. Ссора быстро перетекла в драку - по совпадению оба занимались боевыми искусствами. Как передает Shanghaiist, мужчина в желтой футболке увлекается тайским боксом, а его оппонент в красной футболке оказался тренером по смешанным боевым искусствам.

Боец в желтом, судя по ролику, снятому из окна кем-то из очевидцев потасовки, был на голову выше соперника и явно чувствовал свое превосходство.

А зря, так как скоро получил мощный нокаутирующий удар, оказавшись на земле в совершенно беспомощность состоянии.

По данным местных СМИ, несмотря на жуткую картинку, с мужчиной в желтом все в порядке - после того, как закончились мышечные спазмы, он пришел в себя, но на место на парковке уже не претендовал.