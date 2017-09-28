Ночной заезд по улице Кр. Валдемара: как принять участие и что надо знать?

Уже стало традицией открывать отремонтированные главные улицы в Риге ночными массовыми мероприятиями, на которых все, кто на небольших колесах – роликах, скейтах и самокатах – могут опробовать новое дорожное покрытие. В субботу, 30 сентября, ночной заезд состоится на улице Кр. Валдемара, где собравшимся предлагается проехать дистанцию 5,8 км.

Старт для тех, кто на роликах и скейтах, будет дан в 23:00 возле памятника Свободы.

Но посетителей заезда и участников мероприятия ждут уже с 21:00 часа, потому что до начала заезда запланированы различные развлекательные мероприятия, в том числе показательные выступления на роликовых коньках, подбадривающая речь гонщикам, а также музыкальное приветствие после заезда, горячий суп и награждение в разных номинациях.

Участие в мероприятии – БЕСПЛАТНО!

Маршрут длиной 5,8 км начнется у памятника Свободы. Далее будет выглядеть так: Памятник Свободы → Бульвар Бривибас → улица Элизабетес → улица Кр. Валдемара (до улицы Зирню) → разворот → улица Кр. Валдемара → Бульвар Райня → Памятник Свободы (финиш). На протяжении всей трассы участникам будут поднимать настроение диджеи разных музыкальных точек.

Участвовать в заезде могут те, кто приедет с роликами, скейтами и самокатами. Можно будет проехать один круг или несколько – трасса открыта до 01:00.

Заезд не будет контролироваться временем или скоростью, тем самым подчеркивая, что улица открыта для всех.

Те, у кого нет своего инвентаря, смогут взять его напрокат на месте. Одновременно с роликами (лонгбордами и самокатами) можно будет арендовать шлем, щитки на локти и колени. Аренда роликов, лонгбордов и самокатов – 7 евро, шлема – 3 евро, наколенников и налокотников – 2 евро. Но нужно считаться с тем, что количество инвентаря ограничено.

Арендовать инвентарь, а также получить номер участника можно будет у памятника Свободы в день заезда, начиная уже с 16:00.

Организаторы заезда призывают участников не забывать использовать шлем, защиту на локти.

Для участников моложе 18 лет наличие средств защиты – обязательно!

Об изменениях в движении общественного транспорта и ограничениях в движении частного транспорта будет сообщено отдельно.

Регистрация

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 22:00 часов 28.09.2017 на сайте www.naktsbrauciens.lv. Регистрация бесплатна.

Если участник успел зарегистрироваться до указанного числа, то в день соревнований он сможет претендовать на призы в различных номинациях.

Участники, которые зарегистрируются после 28 сентября, стартовые номера смогут получить:

29.09.2017 с 12:00 до 20:00 часов в палатке возле памятника Свободы;

30.09.2017 с 12:00 до 21:00 часов в центральной палатке возле памятника Свободы.

Зарегистрироваться в палатке возле памятника Свободы можно и непосредственно за день и в день заезда. 29 сентября – с 12:00 до 20:00 часов, а 30 сентября с 12:00 до 21:00 часов.