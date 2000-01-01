Афиша на выходные: первый в Балтии Electric run, хиты от A-Europa и выставка животных

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

FOTO: Sintija Zandersone / LETA

Семья

«ZooExpo-2017» на Кипсале

Международные профессиональные выставки собак и кошек, обширная экспозиция разнообразнейших домашних и экзотических животных, увлекательная программа развлекательных мероприятий, а также обширная экспозиция товаров и услуг зооиндустрии – все это предложит международная выставка домашних животных и зооиндустрии «ZooExpo 2017».

За титул «Балтийский победитель» будут бороться почти 2800 собак из 15 стран. А в числе многочисленными представителями таких популярных пород кошек, как сиамская, ориентальная и другие, на Кипсалу приедет настоящая редкость – рэгдолл, претендующий на звание самой крупной кошки в мире.

Когда: 30 сентября и 1 октября с 10:00 до 18:00

Где: Международный выставочный центр Кипсала, ул. Кипсалас, 8

Цена: 3,00-5,50 евро (детям до 4 лет бесплатно)

Ярмарка в квартале Калнциема

На базарчиках в квартале Калнциема латвийские крестьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и кататься на яркой карусели. Параллельно проходят концерты, выставки, спектакли, лекции и другие культурные мероприятия под открытым небом.

Когда: 30 сентября с 10:00

Где: ул. Калнциема, 35

Цена: вход бесплатный

«Лис & Кролик» - самый веселый спектакль на русском языке

Музыкально-приключенческая, интерактивно-завлекательная постановка для мальчиков-девочек, мам-пап и бабушек-дедушек от 3 до 103 лет! По мотивам любимой книги «Сказки дядюшки Римуса».

Внимание! В Доме Москвы сцена хорошо и целиком видна с любого места в зале и на балконе. Сиденья - большие, мягкие и удобные, в кафе - вкусные булочки, а отличное настроение и улыбки - гарантированы!!!

Когда: 1 октября в 12:00

Где: Дом Москвы, ул. Марияс, 7

Цена: 4-12 евро

«Алиса в Стране чудес»

Алиса и герои сказки Л. Кэрролла приглашают всех в удивительное путешествие в Страну чудес, где ждет много интересных встреч и познавательных историй. Язык мероприятия - русский.

Когда: 1 октября в 15:00

Где: Studio 69, ул. Тербатас, 73

Цена: 5 евро

«Ёжик в тумане»

Ивар Калниньш, Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсонс после триумфального турне по городам России, Украины, Литвы и Эстонии возвращаются на рижскую сцену! Веселый музыкальный спектакль на русском языке для зрителей от 7 до 107! Остроумные диалоги органично сочетаются с яркими, мелодичными песнями. Продолжительность спектакля - 1 час 40 минут, с антрактом.

Когда: 1 октября в 18:00

Где: Дом Москвы, ул. Марияс, 7

Цена: 7,20-15,00 евро

Пингвины Гумбольдта последние дни в Риге

Последние дни в Доме фламинго в Рижском зоопарке гостят пингвины, прибывшие в нашу столицу на карантин по пути в Китай. В этом году гостями зоопарка стали 18 пингвинов Гумбольдта и два пингвина Дженту из разных европейских зоопарков.

Когда: до 30 сентября

Где: Рижский зоопарк, пр. Межа, 1

Цена: 3-6 евро (детям до 4 лет и пенсионерам с 70 лет - бесплатно)

FOTO: LETA

Спорт

Бокс. Бриедис - Перес

Вечером в субботу состоится событие, которого с нетерпением ждали все любители бокса - в «Арена Рига»в ринге сойдутся латвийский боксер Майрис Бриедис и кубинец Майк Перес.

Ожидаемый бой уже вызвал ажиотаж, из-за большого спроса организаторы в понедельник выпустили в продажу дополнительные билеты.

«В начале этой недели был проданы уже 90% билетов, поэтому мы открыли для продажи дополнительно почти 500 мест. Мы рассчитываем, что бой будут смотреть около 10 000 зрителей. Это максимальная загруженность, поскольку различные элементы света и звука не позволяют заполнить арену под завязку», - рассказал Зепс.

О масштабе боя свидетельствует и интерес зарубежных СМИ, которые прибудут в Ригу в большом количестве, чтобы освещать событие.

«Аккредитовались крупнейшие мировые новостные и фотоагентства. В целом это мероприятие будут освещать около 80 медиа, из которых 25 — из-за рубежа», - рассказал менеджер Бриедиса.

Победитель субботней дуэли встретится в полуфинале украинцем Александром Усиком, который в своем четвертьфинале выиграл у немца Марко Хука.

В субботу Бриедис будет защищать свой чемпионский пояс WBC, а в борьбе против Усика выяснится будущий владелец принадлежащего сейчас Усику пояса WBO. В финале Бриедис может претендовать на все боксерские титулы.

Когда: 30 сентября в 19:15

Где: «Арена Рига»

Цена: 20,60 - 175,60 евро

Electric run Jūrmala

В субботу, 30 сентября, в Юрмале пройдет красочное и яркое мероприятия под названием Electric run Jūrmala. Все участники пятикилометрового забега получат специальные LED-очки, кроме того, на дистанции будут размещены пункты музыки и освещения. Примечательно, что бежать на протяжении всей дистанции совсем не обязательно - можно преодолеть ее бегом, пешком, прогулочным шагом или даже танцуя. Лимит времени дистанции - полтора часа.

Для самых маленьких участником предусмотрена детская дистанция. Кроме того, пришедшие смогут принять участие в бесплатной тренировке по зумбе, которую проведут опытные тренеры, а завершится все концертом Интарса Бусулиса.

Когда: 30 сентября в 16:00

Где: Юрмала

Цена: 4 - 15 евро

Футбол. Высшая лига SynotTip

RIGA FC - FK SPARTAKS

Когда: 30 сентября в 19:20

Где: Стадион «Сконто»

Цена: 1,5 - 25 евро

FK METTA/LU - RFS

Когда: 30 сентября в 16:00

Где: Рижская средняя школа Ханзас

Цена: 1 - 4 евро

FK Jelgava - FK Ventspils

Когда: 30 сентября в 14:00

Где: Земгальский олимпийский центр

Гандбол. Балтийская лига

Dobeles Tenax - Klaipēdas Dragunas

Когда: 30 сентября в 14:00

Где: Спуньциемс

Celtnieks Rīga - ZTR Zaporozhye

Когда: 30 сентября в 16:00

Где: Спуньциемс

Celtnieks Rīga - Minskas SKA

Когда: 1 октября в 14:00

Где: RTDP, Rīga

Dobeles Tenax - VHC Sviesa

Когда: 1 октября в 17:00

Где: Добеле

Гандбол. Женская высшая лига

LSPA - Salaspils SS

Когда: 30 сентября в 15:00

Где: ASK, Rīga

SK Latgols - LSPA

Когда: 1 сентября в 13:00

Где: Лудза

Stopiņu NHK - REIR Dobele

Когда: 1 сентября в 13:00

Где: Улброка

Гандбол. Высшая лига SynotTip

HK Ogre/Miandum - HK Vaiņode

Когда: 30 сентября в 18:00

Где: Огре

Баскетбол. Латвийская баскетбольная лига

BK Ogre - BK Jēkabpils

Когда: 30 сентября в 17:00

Где: Огрская 1 средняя школа

Valka/Valga - BK Ventspils

Когда: 30 сентября в 17:00

Где: Валга

Valmiera/ ORDO - BK Ventspils

Когда: 1 октября в 18:00

Где: Видземский олимпийский центр

Хоккей. Чемпионат Латвии

HS RĪGA - HK MOGO

Когда: 30 сентября в 13:00

Где: Хоккейный холл «Рига»

HK LIEPĀJA/OPTIBET - HK PRIZMA

Когда: 30 сентября в 13:30

Где: Лиепая

HK KURBADS - HK ZEMGALE LLU

Когда: 30 сентября в 16:00

Где: Ледовый холл «Кудрабс»

Даугавпилсский забег «Даугавпилс - Межциемс»

30 сентября в Даугавпилсе состоится забег «Даугавпилс - Межциемс». Участникам предложат дистанцию в 10,5 км, 5 км, полумарафон, а также детские дистанции.

Когда: 30 сентября в 10:00

Где: Площадь Единства, Даугавпилс

Цена: от 0 до 7 евро

Саласпилсский полумарафон «Поймай ветер»

В эту субботу в Саласпилсе состоится полумарафон под названием «Поймай ветер». Забег примечателен тем, что все дистанции расположены на территории ботанического сада. Участникам предложат дистанции в 10,5 км, 5,3 км и полумарафон.

Когда: 30 сентября в 10:00

Где: Ботанический сад Саласпилса

Цена: 5 - 15 евро

FOTO: Пресс-фото

Концерты

Fink

Впервые в Латвии выступит группа британская группа Fink. Музыканты играют в стиле блюз, инди и фольклор. Текущий тур приурочен к вышедшему весной новому альбому группы Resurgam.

Где: Palladium

Когда: 29 сентября в 19:30

Цена: от 24 евро

Полина Гагарина

Красивая, нежная и очаровательная певица представит в Риге новое театрализованное шоу «Полина».



В этот раз зрителей ждет уникальное театрализованное шоу под названием «Полина», над созданием которого работало более 100 человек.

Совсем недавно в честь своего 30-летия Полина Гагарина представила новый сингл «Драмы больше нет», попав на первые строчки песенных чартов iTunes.



Предстоящий концерт Полины Гагариной выйдет далеко за рамки музыкального шоу. Танцевальная группа, оригинальные видеоинсталляции, впечатляющие спецэффекты и много других сюрпризов.

Когда: 29 сентября

Где: Арена Рига

Цена: от 17 евро

FOTO: ITAR-TASS/Scanpix

Вечеринки

Атмосфера 2000-х вместе с группой A-EUROPA

Клуб 9.VILNIS провожает сентябрь концертом Артура Дубока и группы A-EUROPA, которые выступят на сцене заведения 30 сентября. В этот вечер зрители смогут не только насладиться хитами самой знаменитой латвийской поп-группы, но и окунуться в атмосферу 2000-х, да и просто провести хорошо время.

Когда: 30 сентября

Где: клуб 9.Vilnis

Цена: 5 евро

Гости из Таллина в клубе Friends

В субботу 30 сентября клуб Friends принимает гостей из дружественного клуба LaiF (Tallinn). На сцене клуба Friends выступит Masha Romantica, а за музыку в этот вечер будет отвечать dj Deniss Karabljoff (резиденты клуба LaiF).

Welcome!

Когда: 30 сентября

Где: клуб Friends