В Пурвциемсе откроется уникальное современное отделение почты

Предприятие «Latvijas Pasts» инвестировало неполных 30 000 евро в реконструкцию 84 почтового отделения в Риге на ул. Унияс в Пурвциемсе, с которого начнутся значительные перемены в философии обслуживания клиентов и обучения работников, сообщает агентство ЛЕТА.

Как указали представители почты, отделение начнет работать 21 ноября, и после реконструкции это отделение станет первым, в котором будут использованы принципы, отличающиеся от нынешнего подхода, в частности, сотрудник почты встретит клиента и окажет необходимую помощь, проконсультирует, пояснит, а в случае необходимости и поможет в заполнении необходимых документов.

Почта прогнозирует, что с введением современных принципов обслуживания клиентов улучшится скорость оказания услуг, снизится время, которые посетители тратят, общаясь с оператором и совершая действия, которые в новой модели будут выполнены уже до кассы обслуживания.

У новой модели почтового отделения будет особенная функция обучения новых сотрудников «Latvijas Pasts», которую реализуют под надзором менторов.

Кроме того, 84 отделение в результате реконструкции получит значительные визуальные и концептуальные перемены - отделение станет легкодоступным для молодых родителей и клиентов с ограничениями движения, в нем появится специальная пониженная стойка для тех, кто передвигается на колясках, в свою очередь в клиентском зале будет находиться розничный магазин, а за приобретенные в нем товары можно будет рассчитаться на информативном стенде, не ожидая в общей очереди почты.

Представители почты отметили, что пока что такое отделение будет единственным - остальные лишь в планах.