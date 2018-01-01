Цены - вверх, качество - вниз: рестораны могут стать для нас еще менее доступными

Цены в латвийских ресторанах вырастут примерно на 10 процентов. Стоимость сырья существенно повысилась, налоги выросли и держать цены на прежнем уровне у представителей отрасли больше нет возможности. Большинство и так работает в убыток. Если государство не вмешается и не снизит НДС на услуги общественного питания, рестораны станут еще менее доступны для латвийцев, а качество блюд существенно снизится.

Цены на коммунальные услуги, исходное сырье и рабочую силу растут, и рестораны больше не в состоянии удерживать цены на нынешнем уровне. Многие из них уже заявили о росте стоимости своего меню в среднем на 10 процентов. И похоже, этому примеру последуют все места общепита, опасается глава Ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса Янис Пиннис.

«Расходы стремительно растут. Мы уже не можем говорить о ресторанах как о прибыльном бизнесе. Я уже слышал о том, что рестораны, возможно, будут вынуждены поднять цены», — рассказал Пиннис.

Для того, чтобы удерживать цены, многие места общепита идут на всевозможные ухищрения.

К примеру, некоторые быстрые закусочные выбирают дешевое сырье низкого качества — по словам финансового директора одного из ресторанов Натальи Липгардте, этого добра в Латвии очень много.

«Они, конечно, экономят очень сильно на продуктах, на их качестве, применяя какие-то искусственные заменители, какие-то более дешевые продукты-аналоги, низкосортное сырье — для Латвии это очень актуально: в нашу страну завозится очень много низкосортного сырья, для производства продуктов из которого используются химические элементы», — говорит Наталья Липгардте.

Дорогие рестораны к таким ухищрениям не прибегают. Для шеф-поваров качественное сырье — это основа основ, и они скорее закроют ресторан, чем позволят себе следовать примеру быстрых закусочных, уверят представитель отрасли. Но сложившаяся ситуация и их заставляет искать альтернативы.

«Как ни странно, но продукты питания и напитки за границей стоят дешевле, чем в Латвии. Даже с доставкой эта цена ниже, чем здесь, в Латвии.

Можно найти аналоги за границей и использовать их здесь, на латвийском рынке. Для производства они совсем не хуже»,

— отмечает Наталья Липгардте.

Масло в огонь подливает еще и запланированное с нового года снижение ставки НДС на местные овощи и фрукты. Если для простого потребителя это хорошая новость, то для ресторанов — наоборот. Им уже сегодня не выгодно закупать местную продукцию, а этот шаг еще больше усугубит ситуацию.

«Допустим, если килограмм яблок без НДС стоит евро, и это их чистая стоимость, они сейчас стоят евро, и после 1 января будут стоить евро. Если добавить НДС, то сейчас они стоят 1,21, а с 1 января 2018 года будут стоить 1,05. Соответственно, для ресторанов, которые являются налогоплательщиками, это повлияет только на кэш-флоу: надо будет заплатить поставщику не 1,21, а 1,05. Но платеж в бюджет увеличится. Продавая какой-то конечный продукт из этих яблок, мы все равно заплатим 21%, а получим пред-налога 5%. Соответственно, не только со своей маржи нам надо будет заплатить налог, но и со стоимости этих яблок. Для нас это хуже будет», — объясняет Наталья Липгардте.

Спасти отрасль может только снижение ставки НДС.

После того, как такое решение было принято в отношении гостиниц, дела у отрасли пошли в гору, что отразилось на экономике страны. По мнению руководителя профильной ассоциации Яниса Пинниса, ресторанный бизнес тоже могли бы прировнять к туристическому и дать налоговые послабления.

«В половине европейских стран уже есть сниженная ставка НДС, и это тот вопрос, который мы будем обсуждать с Министерством финансов. Мы уже создали рабочую группу, чтобы подсчитать, как снижение этой ставки может увеличить общие налоговые поступления. Есть ряд государств, где это удалось. Здесь, в Латвии, мы можем сделать параллели с гостиничным бизнесом, где снижение налоговой ставки помогло отрасли — гостиничный бизнес развивается, открываются новые отели, растет число туристов», — пояснил Пиннис.

В Министерстве финансов о предложении Ассоциации ресторанов и гостиничного бизнеса слышат впервые. Говорят, что никаких предложений по снижению НДС не получали, но навскидку оно выглядит абсурдно.

«Мы не анализировали это предложение, потому что не получали такого. Но ссылаясь на ваши слова о том, что у ассоциации такое предложение есть, первая беглая оценка звучала бы так.

Между гостиничным и ресторанным бизнесом есть большая разница. Гостиничные услуги — экспортные, ориентированы на иностранцев. Потому и предлагаются по сниженной ставке. Рестораны же используют и местные жители. Это не является экспортной услугой»,

— сказал представитель ведомства Алексис Яроцкис.

По данным представителей отрасли, основная доля посетителей ресторанов — это все такие туристы. Их опросы показывают, что среднестатистическая латвийская семья тратит на рестораны всего 14 евро в месяц, доля латвийцев, которые могут позволить себе ходить в места общепита регулярно — ничтожна.