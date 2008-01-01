Латвийцы отказываются от прививок. Врачи взывают к разуму

В Риге проходит семинар об инновациях в сфере вакцинации. Возможно, в скором будущем при помощи вакцин можно будет побеждать даже такие неистребимые и докучливые болезни, как насморк. Между тем, отношение многих латвийцев к чудо-прививкам по-прежнему остается скептическим, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

В Центре профилактики и контроля заболеваний отмечают, что общество к новым вакцинам относится настороженно. Под новыми специалисты понимают вакцину против оспы, которая внесена в детский календарь вакцинации 9 лет назад. Также новыми считаются прививки от пневмококковой инфекции и против вируса папилломы человека, которые попали в календарь 7 лет назад. Самая новая — вакцина против ротовируса, которая присутствует в детском календаре вакцинации всего два года.

«Мы видим, что уровень иммунизации не достигает установленных 95%.

Наблюдается большое число отказов от этих вакцин, несмотря на то, что их оплачивает государство.

Например, против оспы в прошлом году привились только 82% детей. Когда эта вакцина только появилась в 2008 году, то число детей было наполовину меньше», — рассказывает представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Иева Кантсоне.

Специалист также отметила, что с момента начала вакцинации уровень заболеваемости оспой снизился в 4 раза. Если раньше каждый год ей болели около 7 000 человек, то в прошлом году было зарегистрировано 1 700 больных. То же самое касается и ротавируса — заболеваемость снизилась на половину.

Сейчас вакцина против пнемококковой инфекции охватывает 93% детей, а против вируса папилломы человека только 44%.

«Причины низкой популярности разные. Бывает, что человек где-то прочел информацию, или ему не хватает знаний и на него оказывает влияние мнение других родителей. Бывает, что о возможности вакцинироваться не рассказал врач», — говорит Иева Кантсоне.

Что касается привичных прививок против дифтерии и туберкулеза, то здесь нет причин жаловаться на недостаточную активность со стороны родителей. Врач Детской клинической университетской больницы Даце Гардовска рассказала, что во все времена были родители, так называемых альтернативных взглядов, которые считают, что прививка ребенку не нужна.

«Мы видим количество пациентов с осложнениями, тяжелыми случаями. Я знаю много случаев, когда родители заболевшего дифтерией ребенка сожалеют, что отнеслись [к вакцинации] легкомысленно. Мы никого не пугаем, но хотим разумного отношения», — подчеркивает врач.

Гардовска призывает, чтобы родители свое решение взвешивали. Причем, используя достоверные, основанные на исследованиях источники. «Обрывки комментариев в Интернете никогда не покажут полную картину», — предупреждает специалист. В вопросе вакцинации до сих пор большую роль играют мифы, считает преподаватель Рижского университета имени Страдиня, инфектолог Ангелика Круминя. Она назвала ситуацию «сложной», особенно отметив отношение к прививкам взрослых людей.

«Сложность ситуации в том, что более половины наших людей думают, что прививки — это не для всех.

Это миф, конечно. Люди думают, что вакцинация — это бизнес», — сетует специалист.

Инфектолог подчеркнула, что вакцины против дифтерии или столбняка, то есть бесплатные, пользуются спросом. А вот как речь заходит о платных, например, против клещевого энцефалита, то это людям становится менее актуально. Тема сегодняшней дискуссии «Инновационная вакцинация». Инфектолог Ангелика Круминя рассказала, что специалисты действительно работают над созданием новых вакцин. Так может не за горами тот день, когда люди смогут прививаться против насморка?

«Ну, не будет такой привики, как бы ни хотелось. Но малярия, СПИД — прививки против этих болезней постоянно изучаются», — говорит инфектолог.

На сегодняшнем мероприятии состоится презентация исследования. Организаторы не раскрывают пока всех данных, однако его результаты показывают, что лишь 50% семейных врачей информируют пациентов о необходимости вакцинации.