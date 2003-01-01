Афиша на выходные: птичья опера, KOK'50, Бузова и еще 15 идей для досуга

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

Семья

FOTO: panthermedia.net/Sergey Borisov/Scanpix

Разговор о музыке для всей семьи!

Встреча с жизнерадостной Марией, капитаном фон Траппом и его детьми, а также с другими персонажами всемирно известного мюзикла Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна «Звуки музыки» в концертном представлении Латвийской национальной оперы для всей семьи!

Когда: 28 октября в 12:00

Где: Латвийская Национальная опера, бульв. Аспазияс, 3

Цена: 6-8 евро

Путешествия Гулливера

О дальних далях, неведомых землях и головокружительных приключениях мечтают и взрослые и дети. Но что если не в мечтах, а наяву ты попадешь в такое место, куда не ступала нога человека? В книге английского писателя Джонатана Свифта рассказывается о странствиях храброго корабельного доктора Гулливера по землям лилипутов и великанов. В фантастическом мире, полном неожиданностей, главного героя захватывали в плен и 15-сантиметровые воинственные человечки, и семья великанов, однако Гулливер боролся как мог и сделал все возможное, чтобы вернуться домой к своей маленькой дочке.

События спектакля разыгрываются при помощи миниатюрных марионеток и огромных объектов, а также современных технологий — анимации и напечатанных в трехмерном виде силиконовых фигурок, прототип которых – актер в роли Гулливера. Спектакль предназначен для семейного просмотра с детьми от 6 лет.

Когда: 28 октября в 14:00

Где: Латвийский кукольный театр, ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 10 евро

Детские чтения в Polaris

Начался и вовсю идет новый сезон традиционных Детских чтений! Приглашаются дети младшего школьного возраста!

Когда: 29 октября в 16:00

Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3

Птичья опера. Опера детям

Хороший Доктор Дулитл и его друзья всегда готовы поспешить на помощь тем, с кем приключилась какая-нибудь беда. Великолепные птицы и находчивые зверьки ни на миг не теряют самообладания: они находят таинственно пропавшую канарейку, ловко тушат пожар и даже успешно ставят оперу! Долгожданное событие для маленьких зрителей — одна из самых популярных постановок Латвийской Национальной оперы и балета возвращается на сцену, чтобы мелодиями Яниса Лусенса и словами Мары Залите снова подтвердить силу дружбы и музыки.

Когда: 29 октября в 12:00

Где: Латвийская Национальная опера, бульв. Аспазияс, 3

Цена: 5-30 евро

Дюймовочка

Сказка Ханса Кристиана Андерсена о девочке малышке – Дюймовочке, которую взять в жены хотят и глупый сын жабы, и слепой богатый крот.

Детей увлекают в спектакле сюжет и интересные персонажи, а взрослые задумываются о том, что такое настоящая дружба, любовь и милосердие!

Когда: 29 октября в 11:00

Где: Латвийский кукольный театр, ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 10 евро

Пеппи Длинный чулок

Может ли мальчишка сдружиться с девчонкой своего возраста? Ты ответишь, увидев, какая это девчонка! Правильно! С девчонкой все в порядке! Она носит стильные чулки и тяжелые сапоги. У нее миллион веснушек, рыжие волосы, невероятно крепкие руки и классное сердце! И это ничего, что девчонка выдуманная! Потому что для каждого из нас нужен друг. Верный друг, которого сами желаем. Но... к сожалению не у всех такой есть... Если веришь в чудеса, верную дружбу, если Тебе нравятся смешные приключения и настоящая панк-рок группа на сцене, тогда спектакль театра Кукол Латвии «Пеппи Длинныйчулок» предназначен именно тебе.

Когда: 29 октября в 15:00

Где: Латвийский кукольный театр, ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 6,00-12,50 евро

Спорт

FOTO: Ieva Makare/LETA

КХЛ. Рижское «Динамо» - московский «Спартак»

В это воскресенье рижское «Динамо» матчем против московского «Спартака» продолжит домашнюю серию. Команда, возглавляемая Гиртсом Анкипансом, прочно занимает последнее место во всей лиге КХЛ, поэтому победы рижанам нужны как воздух. Особенно учитывая тот факт, что побеждает команда очень редко. Посмотреть игру можно как в «Арена Рига», так и по телевизору - транслироваться матч будет на телеканале TV6.

Болеем за наших!

Когда: 29 октября в 17:00

Где: «Арена Рига»

Цена: 5 - 88 евро

KOK'50 WORLD CHAMPIONSHIP 2017 FIGHTING TOURNAMENT

Уже в эту субботу в «Арена Рига» состоится «KOK’50 WORLD CHAMPIONSHIP 2017 IN RIGA» – бойцовский турнир, в котором пройдет бой за титул чемпиона мира в самом популярном весе: -77 кг. Латвийский боец Заур Джавадов сразится с нынешним чемпионом мира Сергеем Морари из Молдовы, уже дважды отстоявшим свой чемпионский пояс.

Кроме того, зрители увидят поединки гран при восьми сильнейших спортсменов Европы в весе до 85 кг. Представлять Латвию в этой восьмёрке KOK WORLD GP будут Раймонд Аукштикалнис и Станислав Макаренко. В свою очередь, полуфинал и финал восьмёрки состоятся в «Арене Рига» 2 декабря этого года.

Помимо основной восьмёрки, в бойцовском шоу « « 28 октября выступят такие сильнейшие бойцы Латвии, как Вячеслав Тевиньш, Кристап Булмейстарс и другие. Они сразятся с соперниками из Англии, Германии, Голландии, Италии, Испании, Литвы и Польши.

Турнир KOK, или King of Kings, широко известен среди любителей единоборств, так как в данном турнире могут принимать участие бойцы из различных видов боевых искусств.

Бренд KOK (King of Kings) учрежден Международной федерацией бушидо (IBF). Основные элементы соревнований KOK — удары руками и ногами. В 2014 году KOK стал ведущим европейским проектом в области боевых искусств.

Когда: 28 октября в 19:00

Где: «Арена Рига»

Цена: 15,6 - 45,6 евро

Футбол. Высшая лига SynotTip

RIGA FC - FK JELGAVA

Когда: 28 октября в 14:00

Где: Стадион Сконто

Цена: 1,5 - 25 евро

RFS - FK Ventspils

Когда: 28 октября в 14:00

Где: Стадион Аркадия

Цена: 3 евро

Spartaks Jūrmala - FK Liepāja/Mogo

Когда: 28 октября в 14:00

Где: Юрмальский городской стадион «Слока»

Магнитный рогайнинг в Юрмале

В эту субботу в Юрмале состоятся соревнования по рогайнингу. Участникам предложат дистанции длительностью 3 и 6 часов, а также дистанцию велорогайнинга длительностью 4 часа. Трассы проложены по городской территории Юрмалы от Дубулты до Кемери.

Рогайнинг очень близок к спортивному ориентированию и приключенческим гонкам. Это командный вид спорта, который появился в Австралии в 1970-х годах прошлого века и быстро завоевал популярность как у ориентировщиков-профессионалов, так и у обычных любителей активного отдыха, особенно среди молодежи. Ключевая особенность рогайнинга – его длительность, поскольку классические состязания могут длиться от 4 до 24 часов (с ночевкой и без нее).

Когда: 28 октября в 11:00

Где: Средняя школа Каугури, Юрмала

Латвийская хоккейная лига Optibet

HS RĪGA - HK PRIZMA

Когда: 28 октрября в 13:00

Где: Хоккейный холл «Рига»

HK ZEMGALE LLU - HK MOGO

Когда: 28 октября в 16:00

Где: Елгава

HK KURBADS - HK LIEPĀJA/OPTIBET

Когда: 28 октября в 16:00

Где: Хоккейный холл «Кудрабс»

Гандбол. Женская высшая лига

SK Latgols - Salaspils SS

Когда: 28 октября в 13:00

Где: Лудза

Stopiņu NHK - LSPA

Когда: 29 октября в 13:00

Где: Улброка

Латвийская баскетбольная лига OlyBet

BK Jēkabpils - Betsafe/ Liepāja

Когда: 28 октября в 17:00

Где: Спортивный дом Екабпилс

Jūrmala - BK Ventspils

Когда: 28 октрября в 18:00

Где: Юрмальская государственная гимназия

Latvijas Universitāte - Valmiera/ ORDO

Когда: 29 октября в 18:00

Где: Олимпийский спортивный центр, Рига

Концерты

FOTO: instagram.com

Labvēlīgais Tips с юбилейным концертом

Легендарные латвийские музыканты завершают свой гастрольный тур по стране большим концертом в «Арене Рига». Юбилейное шоу под названием «Серебряная свадьба» включает лучшие хиты за все 25 лет существования коллектива. «Alumīnija cūka», «Čiekurs egles dēls», «Naukšēnu disko», «Pīrādziņ’nāc ārā!», «Desmitais tramvajs», «Džins ar toniku» и еще много музыкальных сюрпризов прозвучит в живом исполнении.

Когда: 27 октября

Где: Арена Рига

Цена: от 15€

Впервые в Риге выступит Ольга Бузова

Более 12 лет за жизнью Ольги Бузовой практически в режиме реального времени неустанно наблюдают миллионы людей. Новость о том, что она запела, возмутила профессионалов и вызвала восторг у её поклонников. Невзирая на все упреки, Ольга с головой уходит в запись новых треков и обещает выпустить первый альбом.

Когда: 27 октября

Где: Studio 69

Цена: 25€

Вечеринки

FOTO: Flickr/Marco Nürnberger

Мировая звезда рэпа Nelly выступит на сцене Coyote Fly

Nelly - один из самых успешных музыкантов в мире. За восемь лет карьеры он продал более 30 миллионов записей, семь его треков достигали первой строчки мировых чартов, а также стал обладателем четырех премий «Грэмми» в 2003 и 2004 годах.

Когда: 27 октября

Где: Coyote Fly

Цена: от 39€

Вечеринка RETRO FM

В субботу, 28 октября, RETRO FM начинаем сезон Осенних Вечеринок Retro FM и Русского Retro в клубе «Crystal Club». Вас ждут ВСЕ ведущие радиостанций RETRO FM и Русское Retro. Они предложат лучшую музыку 70-80-90-х, проведут финал игры «Джентльмены удачи», представят загадочное «Колесо фортуны» и другие развлечения. Вы сможете сфотографироваться с теми, чьи голоса вам знакомы по радиоэфиру, повеселиться и натанцеваться от души, а также выиграть ценные призы.

Когда: 28 октября

Где: Crystal Club

Цена: 6 €

Вечеринка в честь Хэллоуин от Amber Muse

Для тех, кто любит примерять на себя всевозможные образы и для тех, кто просто любит хорошо проводить время, Amber Muse подготовил вечеринку Discoteka Assorti Halloween Edition. Главное, не забудь костюм!

Когда: 28 октября

Где: Secret Garden

Цена: от 3€ до 5€