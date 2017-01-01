Жданок соберет подписи в защиту живущих в ЕС нацменьшинств

Как говорится на сайте инициативы «Minority SafePack - миллион подписей за многообразие в Европе», ее авторы призывают ЕС принять нормативные акты для улучшения защиты лиц, которые принадлежат к национальным и лингвистическим меньшинствам ЕС, и укрепления культурного и языкового многообразия ЕС.

В правовых актах нужно предусмотреть политические меры в таких сферах, как региональные языки и языки меньшинств, образование и культура, региональная политика,

вовлечение, равенство, содержание аудиовизуальных и других СМИ, поддержка государства.

Инициатива зарегистрирована в апреле 2017 года, сбор подписей будет идти до апреля 2018 года. До сих пор подписались почти 50 тыс. человек, но, чтобы инициатива была успешной, нужно собрать по крайней мере миллион подписей и по крайней мере в семи странах достичь минимального количества подписавшихся.

Из Латвии за инициативу пока подписались менее 20 человек, в Румынии - почти 37 тыс.

В Латвии необходимо собрать 75 тыс. подписей.