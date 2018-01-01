Как получить льготы по налогу на недвижимость

Управление доходов самоуправления Рижской думы напоминает: чтобы в 2018 году к недвижимости, предусмотренной для проживания, применялась сниженная ставка налога на недвижимую собственность в размере от 0,2% до 0,6% отр кадастровой стоимости, в ней необходимо задекларировать место жительства.

Если в собственности находится квартира или одноквартирный дом, в объекте на 0.00 часов 1 января года таксации дожен быть задекларирован по крайней мере один человек – гражданин Латвии, негражданин Латвии, гражданин другой страны-участника ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии или лицо, получившее разрешение на постоянное проживание в Латвийской республике.

Если в собственности находится дом на две и более квартиры, не разделенный на квартирную собственность, условные доли такого дома или помещения в нежилом здании, которое используется для проживания, площадь, к которой применяется пониженная ставка налога, определяется исходя из числа задекларированных в объекте людей из расчета 30 кв. метров жилой площади на одно задекларированное лицо. При определении ставки налога берутся во внимание задекларированные в собственности на 0.00 часов 1 января года таксации лица.

Более подробную информацию о применении ставок налога на недвижимость можно найти в обязательных правилах Рижской думы № 148 «О налоге на недвижимую собственность в Риге» («Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā»).

Информацию о задекларированных в своей собственности лицах можно получить на портале www.latvija.lv, используя э-услугу «Manā īpašumā deklarētās personas».

В случае возникновения неясности и вопросов просим звонить в Управление доходов самоуправления: бесплатный информационный телефон 80000850 или +371 67105919 (для звонков из-за рубежа).