Собирают подписи за то, чтобы направить средства для празднования 100-летия Латвии на лечение рака

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за то, чтобы направить предусмотренные для празднования 100-летия Латвии средства на лечение онкологических заболеваний.

Инициатором сбора подписей является Аурелс Алвилс Пурич.

Как указывает автор инициативы, на торжества в честь 100-летия Латвии будет потрачено около 60 млн евро, в том числе доля государства составит 22,3 млн евро. В то же время Эстония на празднование своего столетия потратит около 24 млн евро, а Финляндия - 19 млн евро.

Инициатива предусматривает пересмотр этих расходов и выделение части денег на лечение онкологических больных. Пурич отмечает, что методы лечения онкологических заболеваний в Латвии сильно отстали, за три года число больных раком, которые просят помощи, увеличилось в четыре раза. Также онкологические больные из Латвии пытаются стать резидентами Эстонии, потому что в соседней стране для лечения предлагается гораздо больше современных компенсируемых медикаментов.

Автор инициативы уверен, что это поможет спасти многих людей - чьих-то близких и друзей. Также благодаря раннему выявлению болезни и адекватному лечению люди смогут продолжить полноценную жизнь, работать, платить налоги и быть активными членами общества.