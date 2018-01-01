На этой неделе похолодает до -16 градусов

На следующей неделе в Латвии ожидается мало осадков, постепенно понизится температура воздуха, сообщает агентство ЛЕТА.

В ближайшие сутки погоду будет устанавливать циклон, который движется через Финляндию. В связи с этим Латвию пересечет небольшая зона облаков, которая местами, главным образом на востоке страны, принесет небольшой снег. Будет дуть умеренно сильный юго-западный, западный ветер, который порывами достигнет скорости 15-17 метров в секунду, а на побережье - 20-23 метров в секунду.

В понедельник в течение дня действие циклона ослабнет и усилится влияние антициклона, ветер стихнет, выглянет солнце, но в восточных районах облаков будет больше и они местами принесут кратковременный снег.

На новой рабочей неделе постепенно придет более холодный воздух, количество осадков снизится, а облачность будет переменной. Столбик термометра на большей части территории страны опустится до -2..-7 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит -1..+3 градуса. Будет дуть слабый ветер, по ночам местами образуются изморозь и туман.

С понижением температуры воздуха начнут замерзать реки и озера.

В конце недели в Латвию продолжит поступать холодных и сухой воздух, поэтому значительных осадков не ожидается. Ночью возможно похолодание до -11..-16 градусов. Морозно будет и днем - до -2..-6 градусов, прогнозируют синоптики.

В свою очередь «Global Forecast System» предсматривает, что температура воздуха сохранится на несколько градусов выше.