Почем нынче на место на кладбище? Госконтроль провел ревизию

Расходы на получение и содержание мест для захоронения на кладбищах в разных самоуправлениях существенно отличаются и составляют от 3 евро до 500 евро, заключил Госконтроль по итогам ревизии.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции представитель Госконтроля Эдий Корчагин, почти всеми примерно 1740 кладбищами в Латвии управляют самоуправления, однако законов и правил, регулирующих эту сферу, в стране нет.

Самоуправления недостаточно полно информируют жителей о возможностях получения мест для могил и их использовании, заключил Госконтроль.

Так, например, получение нового места на кладбище где-то может обойтись в 3 евро, а где-то - более 500 евро, а годовая плата за могилу колеблется от 1,42 евро до 4,15 евро.

Порой за получение места на кладбище приходится платить больше, чем за похороны.

У Госконтроля возникли подозрения в нечестном использовании финансовых средств в некоторых самоуправлениях.

Самоуправления обязались устранить выявленные Госконтролем недочеты, чтобы оказывать жителям понятные и доступные услуги с четким порядком оплаты.

Ревизия в 11 самоуправлениях проводилась с 1 января 2015 года по 30 июня 2017 года.