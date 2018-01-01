Омбудсмен: в детской психиатрии наступил кризис

В психиатрии, особенно детской, в Латвии наступил кризис, заявил омбудсмен Юрис Янсонс в среду на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду.

Сейчас в Латвии всего шесть учреждений, где лечат детей с психоневрологическими заболеваниями, а активно работают всего 16 сертифицированных детских психиатров. «Я думаю, этим все сказано», - подчеркнул Янсонс.

Руководитель Латвийской ассоциации психиатров Элмар Тераудс также отметил, что в стране давно не хватает врачей-психиатров, и проведенная омбудсменом проверка в детской психоневрологической больнице «Айнажи» высветила эту проблему. Теперь решение вопроса - в ведении Министерства здравоохранения, сказал он.

Тераудс считает, что в больнице «Айнажи» работает очень квалифицированный средний медперсонал и хорошо обученный младший медперсонал, а вероятность привлечь для работы в больницу трех-четырех новых врачей невелика.

Руководитель Латвийского общества врачей Петерис Апинис сомневается, что после доклада омбудсмена и предания гласности проблем в больнице «Айнажи» кто-то из врачей захочет там работать, и сейчас важнее обеспечить работу врачей больницы, причем не обязательно психиатров, в круглосуточном режиме.

Он считает неправильным называть «Айнажи» «худшим местом в мире», так как на ситуацию в этой больнице и в Латвии в целом повлияли различные аспекты, в том числе и то, что психиатрию попытались разместить максимально далеко от Риги.

Заместитель госсекретаря Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко сообщила, что для разрешения ситуации предусмотрено несколько долгосрочных мер, и первой является повышение зарплат медикам.

Как сообщалось, в среду на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду обсуждалась ситуация в психоневрологических больницах, обеспечивающих лечение детей и подростков.

Комиссия поручила Минздраву в течение месяца представить ей план действий по улучшению ситуации в психоневрологических больницах, включая «Айнажи», а Межведомственному координационному центру - в двухмесячный срок подготовить информацию о возможностях межотраслевого сотрудничества в улучшении ситуации с лечением детей с психическими и поведенческими нарушениями.