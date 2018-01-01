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Ночью в Латвии местами похолодает до -16 градусов

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: AP/ScanPix

Во второй половине дня в воскресенье в центральной и западной частях Латвии идет снег, местами довольно сильный, сообщает агентство ЛЕТА. В ночь на понедельник и с утра больше осадков ожидается на юго-западе Курземе.

Ночью местами в Курземе возможны туман и изморозь. В понедельник на всей территории страны будет дуть слабый ветер, ожидается частичная облачность.

Температура воздуха ночью и с утра составит от -1 градуса на южном побережье Курземе до -13..-16 градусов местами в Видземе и Латгале, днем потеплеет соответственно от +1 до -6 градусов.

В Риге в ближайшие часы ожидается снег, но в понедельник значительных осадков не прогнозируется. Синоптики обещают слабый ветер, температура воздуха будет держаться в пределах пары градусов ниже нуля.

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