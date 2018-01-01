LTV назвало имя хорошего друга, который внес 100 тысяч за Римшевича

После задержания президента Банка Латвии Илмара Римшевича, был установлен залог в размере 100 тыс. евро, который на счет в Государственную казну внес предприниматель связанный со строительной отраслью Андрис Крейслерс, сообщает Латвийское телевидение.

Крейслерс не стал подтверждать или опровергать эту информацию ЛТВ.

По словам Римшевича, он и предприниматель Крейслерс были в одной из упомянутых поездок на рыбалке на Камчатке.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере. Как сообщило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), размер взятки составлял не менее 100 000 евро. По этому же делу за поддержку преступления был задержан и позже освобожден предприниматель Марис Мартинсонс.

К Римшевичу применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам, сообщила представитель БПБК Лаура Душа.

Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.