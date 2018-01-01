БПБК провело в кабинете Римшевича два обыска

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыск в кабинете президента Банка Латвии Илмара Римшевича дважды, заявил член совета Банка Латвии Эдвард Кушнерс.

Первый обыск прошел в пятницу, 15 февраля, второй - на выходных.

Также Кушнерс сообщил, что 16 февраля некоторые сотрудники Банка Латвии были допрошены как свидетели и дали подписку о неразглашении информации.

С прошлого вторника Римшевич не находился в здании Банка Латвии, чтобы не возникло сомнений в его влиянии на решения совета, например, в отношении «ABLV Bank», добавил Кушнерс.

БПБК начало процесс против Римшевича о вымогательстве взятки.