Утро пятницы - самое теплое за последние десять дней

Утро пятницы в Латвии стало самым теплым с 20 февраля - температура воздуха в течение ночи не опускалась ниже -7..-12 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Прошлые девять ночей температура воздуха хотя бы местами по стране опускалась ниже -20 градусов.

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако выглянет солнце, местами возможен небольшой снег.

Температура воздуха днем составит -4..-8 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер.

В Риге сегодня возможен небольшой снег, днем потеплеет до -5..-6 градусов.