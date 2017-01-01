Лучший работодатель 2017 - SEB banka

2 марта во время торжественной церемонии были награждены лучшие работодатели 2017 года в нескольких категориях, которые были определены по результатам самого значительного опроса года, проведенного компанией по отбору персонала в интернете CV-Online Latvia.

Впервые в истории ТОП работодателем 2017 или самым лучшим работодателем, который вперые приходит на ум, был признан SEB banka, который высокую оценку получил, поднявшись на 23 места, по сравнению с результатами предыдущего года. Самым привлекательным рабочим местом в государственном управлении, который первым приходит на ум, стал Банк Латвии, а титул «Рост года» получил работодатель, поднявшийся на больше всего позиций вверх - Cēsu alus.

«Результаты опроса отражают выраженную тенденцию: работники всё чаще самым лучшим работодателем оценивают свое нынешнее место работы. В этом году за своего нынешнего работодателя проголосовали более 60%, данный показатель за три года вырос на 20%», - говорит руководитель CV-Online Latvia»Айвис Бродиньш.