В коалиции нет однозначной позиции по голосованию за призыв к Римшевичу уйти с поста

«Единство» и национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ поддержат призыв к президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу уйти с должности, а у Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) по этому вопросу будет свободное голосование.

Премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) сегодня после заседания коалиции сообщил, что данный вопрос еще будет обсуждается в парламентских фракциях партий.

Лидер «Единства» Арвил Ашераденс заявил, что партия как инициатор голосования в Сейме работает над тем, чтобы оно было результативным.

Даже если Сейм поддержит это предложение, это не означает, что Римшевич потеряет должность. Согласно закону, Сейм может освободить от должности главу центрального банка по его заявлению или после обвинительного приговора суда.

Сам Римшевич, который подозревается в коррупции, заявил, что не намерен уходить с поста.