«Строительную награду года» получили Дом культуры VEF и «Grand Hotel Kempinski Riga»

В конкурсе «Латвийская строительная награда года 2017» главный приз получили реконструированный Дом культуры VEF и обновленное здание гостиницы «Grand Hotel Kempinski Riga» в историческом центре Риги, сообщает агентство ЛЕТА.

Всего награды были розданы в десяти номинациях.

Лучшей общественной новостройкой стало офисное здание «CTB» в Лиепае, а лучшим жилым зданием 2017 года признали «Kern rezidences» на ул. Цитаделес в Риге.

Первое место в номинации «Производство» получил терминал кратковременного хранения сыпучих грузов в Рижском свободном порту, а лучшей деревянной постройкой признали «Плавучий дом» в Павилосте. Первое место в номинации «Инженерная постройка - новостройка» отдали новом мосту в Аугшлигатне, а лучшая реконструкция инженерной постройки была произведена в аэропорту Вильнюса, где работали строители из Латвии.

Самая удачная реконструкция фасада была реализована в здании Лиепайской 1-й городской гимназии. В номинации «Реставрация» победил Рижский собор Святого Екаба, а лучшая реконструкция произошла в спортивной школе в Кулдиге, где в рамках проекта был построен и новый бассейн.

В номинации «Открытое общественное пространство» первое место получила крупнейшая в Балтии зона физической активности «Centra sporta kvartāls» в Риге на ул. Кр. Барона. Специальная награда за поощрение патриотических чувств была пресуждена монументальному флагу Латвии на дамбе АБ.