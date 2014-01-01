Православное Рождество - выходной: Сейм концептуально поддержал предложение

Большинством голосов Сейм сегодня в первом чтении одобрил законопроект, предусматривающий объявить выходным день православного Рождества 7 января.

За законопроект проголосовали 35 депутатов, против - 21, семь парламентариев в голосовании воздержались, 14 в нем не участвовали.

Законопроект поддержали оппозиционные депутаты и несколько депутатов правящей коалиции: Айя Барча, Гундар Даудзе, Аскольд Клявиньш, Лига Козловска от Союза «зеленых» и крестьян и Алдис Адамович и Инесе Либиня-Эгнере от «Единства».

Предложения к этому законопроекту к его рассмотрению во втором чтении депутаты могут подавать до 5 октября.

Ранее комиссия Сейма по правам человека и общественным делам не поддержала этот законопроект.

Проект на три года застрял в парламенте, и комиссия вновь рассматривала его по предложению депутатов «Согласия» Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова.

Проект был передан на рассмотрение комиссии в декабре 2014 года.

Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.