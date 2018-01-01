Очень дешево: В Межциемсе открылся первый в Латвии магазин Pepco

В пятницу, 23 марта, в рижском микрорайоне Межциемсе, в одноименном торговом центре состоялось открытие первого в Латвии магазина сети розничной торговли Pepco, которая работает сейчас в нескольких странах Восточной Европы и Центральной Европы.

В магазинах «Pepco» продаются мужская, женская, детская одежда, белье, аксессуары, игрушки, предметы интерьера, домашний текстиль и многое другое.

Покупатели, которые успели с утра пораньше побывать на открытии делятся своими впечатлениями в соцсетях.

«Очень дешево! Одежда стоит начиная с 2,49 евро. Только какое качество?», «Народу много, но все не раскупят в первый же день».

В 2018 году Pepco планирует открыть в Латвии 12 магазинов, сообщили агентству ЛЕТА представители компании.

До 2020 года компания планирует увеличить их число до 30.

В целом сеть «Pepco» насчитывает более 1200 магазинов в Чехии, Хорватии, Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Румынии. В декабре первый магазин откроется в Литве.