Риск весенних наводнений в Латвии пока ниже, чем в предыдущие годы

Риск весенних наводнений на территории Латвии пока оценивается ниже, чем в предыдущие годы, сообщил агентству ЛETA госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) Риналд Муциньш.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вероятность наводнений в Латвии весной в этом году меньше, чем в предыдущие годы. По ночам все еще подмораживает, и вода выводится по рекам равномерно, пояснил он.

Потенциально наибольший риск наводнений существует для пойм рек.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) агентству ЛETA сообщили, что в случае наводнений или угрозы наводнений ГПСС готова выполнить все необходимые работы.

Сегодня МОСРР в сотрудничестве с «Latvenergo» организовало оперативное совещание, на котором обсуждалась актуальная информация о действиях во время весенних паводков и случае угрозы наводнений.