На Балтике пройдут учения с кораблями и авианосцами Балтфлота России

Корабли Балтийской военно-морской базы выйдут в море для проведения учебно-боевых задач, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота Российской Федерации.

«В море корабли Балтийского флота, объединенные в несколько тактических групп, выполнят ряд задач по предназначению: противокорабельной и противовоздушной обороне»,- сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.

По его словам, в состав группировок войдут основные ударные силы БВМБ: малые ракетные корабли и катера, а также различные суда вспомогательного флота. «В общей сложности, в маневрах примут участие порядка 10 кораблей и вспомогательных судов флота», - сказал Мартов.

По его словам, экипажи проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. «В обеспечении учебно-боевых задач активно будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота», - заявил представитель Балтфлота.