В Латвии появятся электронные дорожные знаки

До осени этого года на шоссе Via Baltica будет установлено современное электронное дорожное оборудование. В рамках проекта SMART E67 будут установлены 13 видоизменяющихся информационных дорожных знаков и модернизированы 10 уже имеющихся светофоров, чтобы цвета переключались соответственно реальной дорожной ситуации. Кроме того, будут установлены четыре новые погодные станции и модернизировано восемь уже существующих, а также созданы решения по видеонаблюдению и предотвращению аварий в двух транспортных узлах.

Упомянутые работы проведет Fima Group. Сумма договора - 954 690 евро (с НДС).

ITS-объекты установят и модернизируют на Баускском и Айнажском шоссе, а также на Рижской окружное дороге, которая является маршрутом международного значения Е67 или Via Baltica.

Электронные дорожные знаки не будут на белом фоне, на них будет изображаться различная информация, в частности, в случае обледенения знаки проинформируют о скользой дороге, а в другое время будут сообщать о сильном боковом ветре или изменениях максимальной скорости. У этих знаков будет такая же сила, как и у обычных.