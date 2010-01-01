Первый прогноз: какое лето нас ждет

Приятно осозновать, что лето уже не за горами. Какую погоду нам ждать? Синоптики очень осторожно делятся первыми прогнозами на три летних месяца. Итак, жара или прохлада? Skaties.lv рассказывает, что нам обещают.

Говоря о прогнозе на три летних месяца, представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя указала Skaties.lv, что пока что нет оснований лелеять надежду о жарких, сухих и солнечных летних деньках.

Ситуация может развивать по обычному сценарию, когда начало лета прохладное и дождливое. Пока что май и июнь не обещают быть очень теплыми и жаркими.

Стабильная летняя погода может установится в июле и августе.

Согласно климатическим условиям, июль обычно саый теплый летний месяц и об этом свидетельствует нынешний прогноз.

Самый теплый июль в Латвии был в 2010 году, когда средняя месячная температура достигла +21,5 градус. Что касается осадков, то в июле и августе ожидается, что дождей будет меньше нормы.

Синоптик предлагает не обижаться на погоду, а воспринимать ее такую, какая есть. «Мы можем адаптироваться к погоде, но мы не можем ее изменить».