На Монблане хотят поднять флаг Латвии

На Монблане, высочайшей вершине ЕС (4808 м), планируется установить мачту и поднять на ней государственный флаг Латвии, тем самым установив мировой рекорд Гиннеса, рассказали сегодня журналистам авторы идеи.

Один из них - Ансис Эгле - сообщил, что планируемое мероприятие зарегистрировано в «Книге рекордов Гиннеса» как заявка на рекорд Гиннеса - поднятый выше всего в мире флагшток с флагом.

Как пояснил автор идеи Алдис Кунштейнс, 10 лет назад он уже поднимался на Монблан, и после восхождения на эту вершину решил поставить себе амбициозную задачу поднять на нее мачту с флагом Латвии, чтобы таким образом «продемонстрировать гордость за свою страну».

10-метровый флагшток, его основание и флаг будут упакованы в специальную сумку, которую участники группы во время восхождения на Монблан будут нести по очереди.

В инициативную группу входят яхтсмен Марис Бирзулис, альпинист Роланд Лавейкис, дизайнер Алдис Роценс, предприниматели Илзе Сержанте, Андрей Страуме и Андрис Цитко, архитектор Эдите Бокане, инженер Матис Калванс, фотограф Кристап Мозгирс.

Выезд группы из Риги в Шамони запланирован на 6 августа, 9 августа планируется начать адаптацию и тренировки, 12 августа - первый этап восхождения до альпинистского лагеря «Refuge de Tete Rousse» на высоте 3167 м, а 16 августа - подняться на вершину и вернуться в «Refuge du Gouter». 17 августа группа планирует вернуться в Шамони.