Ожидаются существенные изменения в маршруте 5-го трамвая

Так, 5-й трамвай от конечной остановки Mīlgrāvis поедет до остановки «Национальная опера», дальше по бульвару Аспазияс, ул.Кришьяна Барона, до остановки «Stacijas laukums» (ул. Радио) и затем снова в Милгравис. Отдельные рейсы в обеденное и вечернее время от Привокзальной площади будут курсировать только до остановки «Aldaris».

Из Ильгюциемса упомянутый трамвай будет замещен автобусом 5T, который будет курсировать параллельно трамвайным путям. Автобус 5T на маршруте «Stacijas laukums — Iļģuciems» будет останавливаться в основном на трамвайных остановках, но в отдельных случаях - на автобусных. Так, по направлению в Ильгюциемс автобус 5T будет останавливаться на временной остановке на ул.Слокас у бульвара Узварас и на автобусной остановке «A. Grīna bulvāris» (ул.Слокас). В обоих направлениях автобус также будет останавливаться на автобусной остановке «Национальная библиотека».

Пассажирам, которые обычно пользуются билетами на определенное число поездок или приобретают билеты, в том числе билет на перевозку животного, у водителя, при пересадке из 5-го трамвая в автобус 5T (или наоборот) не нужно повторно регистрировать э-талон или приобретать билет (зарегистрированный/приобретенный билет годен в течение 100 минут, если ехать в том же направлении).

Пассажирам, которые пользуются абонементными билетами на трамвай (1-часовой, 24-часовой, 3-дневный, 5-дневный билеты), предоставленной Рижским самоуправлением льготой на оплату проезда в размере 100%, а также месячным билетом на трамвай 5-го маршрута, при осуществлении пересадки с 5-го трамвая на автобус 5T (или наоборот), необходимо повторно зарегистрировать э-талон.

Пассажирам, которые не пользуются э-талоном, но имеют право приобрести у водителя нулевой билет (инвалиды I или II группы, инвалиды в возрасте до 18 лет и лицо, сопровождающее инвалида I группы или инвалида в возрасте до 18 лет) – при пересадке с трамвая на автобус (или наоборот) каждый раз необходимо получать нулевой билет.

Вниманию пользователей месячных билетов на 5-й трамвайный маршрут – если в вначале месяца клиент хочет начать пользоваться новым билетом на 5-й трамвайный маршрут, но проживает на участке, где курсирует автобус 5T, то клиент может смело зарегистрировать свой билет в автобусе 5T: э-талон будет «привязан» к 5-му трамвайному маршруту.