ФОТО: Как выглядит парк, который в Пардаугаве обустраивает экс-банкир

Нынешним летом у жителей Пардаугавы появится новое благоустроенное место для отдыха на лоне природы. В начале июня тут откроются «Сады Эссена в Пардаугаве», которые возделывает экс-президент Latvijas Krājbanka Арнольд Лакса.

А пока территория будущего парка обнесена забором и местные жители пытаются разглядеть, что же будет за ним.

«Наверное, когда-нибудь будет красиво и ухожено. Пока что как-то неуютно и наводит исключительно на мысли о царстве энцефалитных клещей...», - такие мнения звучат среди пользователей соцсетей.

Сады Эссена в Пардаугаве FOTO: Facebook/Julija Rudokaite

А кто-то, наоборот, рад, что недалеко от дома появится уютное местечко, где можно будет провести время всей семьей.

Правда, как пишет портал rus.db.lv удовольствие это будет не бесплатным. Понятно, а то зачем экс-банкиру вкладывать свои деньги для народного развлечения?

Теперь озеро за забором FOTO: Facebook/Julija Rudokaite

"В Садах Эссена можно будет сыграть в пляжный волейбол, футбол, гольф, а канал длиной 3,5 км идеален для гребли. Установлены уличные тренажеры, оборудованы пруды для вейкбординга. Мы установим палатки и навесы. Сейчас нельзя определенно сказать, как именно все будет развиваться - это в значительной мере определят посетители, - рассказал rus.db.lv. Арнольд Лакса.

FOTO: Facebook/Julija Rudokaite

Плата - несколько евро для взрослых, детям бесплатно. За дополнительную плату можно арендовать места для пикника, сыграть в гольф, прокатиться на лодке. Цены будут демократичными".

В парке можно будет не только заняться спортом, но и арендовать садовые домики с участком земли.