Пенсии по выслуге - тратят миллионы, упорядочить не могут

Госконтроль вновь обращает внимание ответственных учреждений и политиков на вопросы пенсий по выслуге лет, однако желания и заинтересованности решить их у тех нет, пишет Neatkarīga.

Во многих случаях пенсия по выслуге является не единственным обеспечением, когда человек уже не может продолжать работу и свою профессиональную карьеру, а вторым стабильным источником дополнительных доходов.

Госконтроль констатировал, что 70% вышедших на пенсию по выслуге лет продолжают работать, причем многие - на той же работе.

Госконтроль провел ревизию годовых отчетов госучреждений и параллельно многим выводам вновь натолкнулся на вопрос о пенсиях по выслуге, причем конкретный обнаруженный факт заставил Госконтроль задаться вопросом - почему система пенсий по выслуге до сих пор не упорядочена, и почему проведенное Госконтролем в прошлом году и поданное в Сейм исследование, по всей вероятности где-то застряло.