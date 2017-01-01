В багаже путешественника нашли передние лапы медведя

Ежегодно в Латвию контрабандным путем ввозятся десятки охраняемых видов животных или изготовленных из них изделий. Через границу пытаются ввезти даже бутылки со спиртовой жидкостью, в которые помещены исчезающие виды змей, а также головы и лапы медведей. Контрабанда животных обнаруживается в том числе и в багаже прилетающих лиц.

Торговлю представителями исчезающих видов животных и растений устанавливает так называемая конвенция CITES (Конвенция о международной торговле исчезающими видами диких животных и растений). Конвенция была принята для обеспечения того, чтобы международная торговля видами диких животных и растений не угрожала их существованию в природе. Она с помощью особой системы разрешений регулирует и следит за торговлей более 35 тысяч видов растений и животных, а также изготовленных из них изделий.

Медвежьи лапы и головы в авиабагаже

Таможенное управление Службы госдоходов информирует, что в прошлом году в 11 случаях в результате таможенного контроля была констатирована перевозка исчезающих видов животных и изготовленных из них изделий без необходимых документов. Лицам были составлены протоколы административного нарушения, конфискованы 189 образцов CITES, из которых изготовлены предметы или изделия, в том числе фрагменты колоний кораллов, бутылки со спиртовой жидкостью, в которые были помещены змеи исчезающих видов, а также косметические средства, в составе которых имеются медвежьи жиры и экстракт икры. Дополнительно к конфискации товаров лица были оштрафованы на общую сумму в 2090 евро.

Таможенные учреждения многократно раскрывали попытки ввоза в Латвию таких трофеев, как медвежья шкура или голова. В свою очередь в начале этого года была констатирована попытка ввести в страну передние лапы бурого медведя. Большая часть из обнаруженных нарушений была констатирована во время проверки багажа лиц или почтовых посылок, реже нарушения вскрываются во время контроля сухопутного транспорта, информирует таможенное управление СГД.

В свою очередь крупнейший случай незаконной перевозки кораллов был зарегистрирован в конце 2017 года. Управление задержало груз кораллов весом 14 350 килограммов, который транзитом переправлялся через Латвию из Китая в Белоруссию без необходимого разрешения. Для вывоза кораллов из Китая и перемещения транзитом через Евросоюз необходимо было получить разрешение на экспорт или сертификат реэкспорта, который во время контроля груза представитель предоставить не смог.

FOTO: Valsts ieņēmumu dienests

В Латвии официально содержится немногим более тысячи экзотических животных

Руководитель отдела CITES Управления по защите природы Екабс Дзенис порталу TVNET рассказал, что всего в Латвии зарегистрированы 1050 особей исчезающих видов млекопитающих, птиц и рептилий, включенных в приложения CITES. Из них 653 содержатся в зоопарках, 137 ввезены из других стран, 125 находятся в зоомагазинах, а 135 - у других владельцев, которые могут быть как частными, так и юридическими лицами, а также в Управлении по защите природы как держателе конфискованных животных.

Дзенис проинформировал, что из всех зарегистрированных животных более 20% составляют различные виды попугаев, которых, в большинстве, держат частные лица и зоомагазины. Крупные особи млекопитающих, хищников, приматов и других опасных или труднодоступных видов преимущественно содержатся в зоопарках. Согласно информации управления, сейчас в Латвии зарегистрировано три зоопарка, из которых один находится в частной собственности, а два финансируют самоуправления.

В управлении поясняют, что штраф за нарушения правил торговли и содержания исчезающих видов, а также за отпускание чужеземных видов на свободу в дикую природу, может достигать 700 евро для частных лиц и 1,4 тыс. евро для юридических лиц. В свою очередь, если конкретной деятельностью нанесен значительный вред, то может применяться и уголовная ответственность с компенсацией потерь окружающей среде. Она может достигать нескольких десятков тысяч евро.

Дзенис рассказал, что ежегодно констатируются 1-5 нарушений содержания и торговли исчезающими видами животных, в свою очередь проверки проводятся как планово, так и превентивно в запланированных местах содержания, а также в виде реакций на жалобы и информацию другого вида. Представитель Управления окружающей среды напомнил, что как в Законе о защите животных, так и в Законе о защите видов и биотопов разработаны нормы, которые запрещают содержание чужеземных видов в обстоятельствах, которые не предотвращают рисков их попадания в дикую природу, запрещено и осознанное отпускание таких видов на свободу.

Путешественников призывают консультироваться

СГД напоминает, что без разрешения CITES одно лицо в личном багаже может ввозить: 125 граммов осетровой рыбы, черной игры, если упаковка маркирована соответственно требованиям Регулы ЕС, 3 «дождевых флейты» (ритуальные инструменты, изготовленные из кактусов), 4 неживых, обработанных особи крокодила, за исключением мяса и охотничьих трофеев, 3 раковины гигантского стромбуса, 3 раковины гигантской тридакны, если их общий вес не превышает 3 килограмма, 4 неживых морских конька.

Однако, перед приобретением за границей вещей, изготовленных из животных или растений, таможенное управление СГД призывает подумать, действительно ли вам это необходимо. Становясь покупателями или потребителями таких вещей, люди способствуют уничтожению исчезающих видов.

Чтобы не создалась ситуация, когда нарушение было совершено неосознанно, управление призывает путешественников перед отправлением в путь проконсультироваться о видах CITES, получении разрешения или декларации видов CITES в Управлении по защите окружающей среды (67509761) или таможенном управлении СГД (позвонив на номер 67120000 и выбрав тему разговора «Таможня»).

Отметим, что о правах животных в Латвии заботится Продовольственно-ветеринарная служба. Разделение компетенций в содержании экзотических животных и сфере их оборота действительно сложно, поэтому в ближайшее время его планируется пересмотреть. Кроме того, в Сейм попал и законопроект, согласно которому планируется увеличить штрафы за нарушения прав животных.