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Прогноз: мероприятия Праздника песни и танца посетят почти 500 тыс. человек

LETA
Фото: Ieva Lūka / LETA

Организаторы XXVI Праздника песни и XV Праздника танца планируют, что его мероприятия в этом году посетят почти 500 000 человек, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

Она рассказала, что 25 самоуправлений готовы установить в своих городах большие экраны, чтобы демонстрировать мероприятия праздника. В Риге большие экраны будут размещены на площади Свободы, Центральном рынке, Эспланаде и у Дома конгрессов, а прямая трансляция заключительного концерта «Звездный путь» 8 июля будет вестись и в Доме Рижского латышского общества.

Также для участников и зрителей будут размещены информационные центры на стадионе «Даугава», в Межапарке, на Эспланаде, в Верманском парке, на площади Свободы, в Рижском олимпийском центре.

В целом в праздничную неделю пройдут 65 мероприятий, в том числе 44 бесплатных. Билеты на большинство мероприятий Праздника песни и танца уже распроданы.

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