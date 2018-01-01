Налетай! На Ночном рынке начался сезон низких цен

Если кто-то ещё думает, что ночной рынок – это покупка залежалого товара под луной, то он крупно ошибается. Ночной рынок открывается в 17:00 и работает до 22:00, позже начинается уже оптовая торговля.

В отличие от дневного Центрального рынка здесь все локально, сконцентрированно, но красочно, сочно, качественно и сезонно.

Прилавки с ягодами, овощами и фруктами можно найти ближе к кварталу Спикери. Да и не заблудитесь – кругом указатели и люди, груженые килограммами черешни и малины.

Что есть? Все, кроме мяса и рыбы. Свежая зелень и много. Дыни и болгарские арбузы, малина, как лесная, так и садовая, ежевика, смородина, черника и последняя клубника.

Те, кто уже успел в этом сезоне закупиться на ночном рынке, охотно делятся фото с ценами в соцсетях. Итак, самый главный вопрос: Что по чем?

Молодая картошечка приятного размера - от 20 евроцентов за кг, но есть и за 30 и 50 евроцентов. Огурцы идеальной формы по 50 евроцентов за кг, но если вам на салат, то нестандартные огурчики по 20 евроцентов. Роскошный букет зелени - укропа, петрушки по 50 евроцентов.

Маленькие кабачки по 50 евроцентов за кг. Ягода - какую хотите по 2.50, 3 евро и 4 за кг. А еще фасоль - лучший летний гарнир по 2-2.50 евро за кг.

А какие запахи витают на рынке! Они заставляют любого лезть за кошельком, чтобы прихватить домой частичку аромата и природные витамины.

Овощи можно найти почти все: от кабачков, моркови и помидоров до огурцов, фасоли и бобов. Вообще разнообразие цвета и ассортимента впечатляет.

Для любителей солить и мариновать – травяные сборы и соцветия чеснока. Кто предпочитает морозить свежее – черешня и вишня.

Совет: прихватите с собой пакеты или сумку, не у всех продавцов они есть в наличии.

Приезжать лучше к открытию, чтобы спокойно обойти всех продавцов и выбрать самое лучшее.