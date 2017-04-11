Стало известно, почему Петерсоне-Годмане могут отказать в допуске к гостайне

Бюро по защите Сатверсме (SAB) сообщило, что все еще оценивает возможность продлить госсекретарю Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане допуск к государственной тайне. В тоже время в понедельник вечером передана Panorama на LTV сообщила, что допуска может не быть из-за слишком тесной дружбы Петерсоне-Годмане с главой газовой компании Itera Latvija Юрисом Савицким.

Так же передача сообщает, что в ее распоряжении есть информация о том, что SAB приняло негативное решение в отношении Петерсоне-Годмане, но окончательное решение в бюро не могут принять из-за отсутствия госсекретаря МВД в Латвии. Вчера сообщалось, что Илзе Петерсоне-Годмане находится в отпуске за пределами страны.

В распоряжении LTV есть неофициальная информация, что причину недопуска к гостайне нужно искать в дружбе Петерсоне-Годмане и ее мужа, экс-премьера Иварса Годманиса с Юрисом Савицким.

В сентябре прошлого года пара гостила на дне рождения Савицкиса в Хорватии.

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Савицкис рассказал, что пара отправилась отдыхать в Хорватию самостоятельно и их поездка никак не связана с его днем рождения. Но, узнав, что супруги отдыхают в Хорватии, он пригласил их.

Министр МВД Рихард Козловскис не был информирован о том, что Петерсоне-Годмане была на праздновании дня рождения у Савицкиса.

В воскресенье LTV сообщало, что госсекретарю Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане не возобновлен допуск к государственной тайне. Это означает, что скорее всего, Петерсоне-Годмане не сможет выполнять свои обязанности

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