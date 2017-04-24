Срок подачи кандидатскизх списков будет продлен в пяти самоуправлениях

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) придется принять решение о продлении срока подачи кандидатских списков в пяти самоуправлениях - Лубанском, Паргауйском, Рундальском, Вайнёдском и Вараклянском краях, потому что в каждом из них подано только по одному списку кандидатов в депутаты, сообщили агентству ЛЕТА в ЦИК.

Завтра, 25 апреля, состоится заседание ЦИК, на котором предстоит принять решение о продлении сроков подачи кандидатских списков в самоуправлениях, где до сегодняшнего вечера не подано ни одного списка кандидатов в депутаты, подан один список или количество кандидатов меньше, чем избираемых в думу депутатов.

В таких случаях, согласно закону о выборах в городскую и краевую думу, срок должен быть продлен на 10 дней.

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