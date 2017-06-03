Ночь выборов: За кого проголосовали жители и как партии встретили их решение

Избирательные участки на выборах в самоуправления закрыты и уже известны результаты опросов избирателей. Русский TVNET следит в реальном времени, что говорят и как комментируют результаты выборов политики и политологи в эфире местных телеканалов, а также как представители партий в своих штабах и в местах сбора сторонников ожидают официальные данные. Следите за ночью выборов вместе с нами!

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22:16 Представители «Согласия» Лочмеле-Лунева и Шунин указали корреспонденту Русского TVNET: «Хочется сказать, осталось несколько минут до нового года. По сути так и есть. Мы заслужили место в Рижской думе. На данный момент, комментируя результаты, можем сказать, что на выборах мы уже победили. Но только ночью сможем сказать, насколько абсолютна наша победа. Также следует добавить, что результаты экзитпулов отображают только мнение тех, кто голосовал сегодня, а не тех, кто участвовал в выборах вчера и позавчера. Есть результат, но возможно и статистическая ошибка».

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Поздравить партию приходят даже с грудными детьми. Заметно, что члены партии не в самом приподнятом настроении. Кажется, они ожидали больший процент.

22:15 В штабе партии Латвийское объединение регионов и партии «Для развития Латвии» LTV7 указали: «Мы стартовали лучше, чем предсказывали социологические опросы. Если сравнить ситуацию 4 года назад, тогда за несколько месяцев было ясно, что ничего не изменится. В этой кампании это изменилось. Люди почувствовали, что у них есть выбор, что они могут выбирать ту силу, которая для них наиболее близка. Если наш список будет на втором месте, а «Согласие» получит меньше половины, то наш кандидат может стать мэром".

22:07 Наш корреспондент сообщает, что в зоне, куда пускают только по пропускам, установлена сцена, играет музыка, Ушаков общается со своими гостями и переодически отвлекается на телефон, к прессе не выходит.

Похоже, собравшихся расстраивает небольшая явка избирателей, особенно в некоторых рижских микрорайонах.

22:00 Согласно экзит-полу (опросу на местах) на Рижских выборах в самоуправление партия «Согласие» и партия «Честь служить Латвии» (GKR) получили 42,9% голосов, в свою очердь остальные партии не превысили 5% барьер. Латвийская ассоциация регионов (LRA) и партия «Для развития Латвии» (LA) 17.01%, Новая Консервативная партия 13,57%, «Единство» 9,57%, в свою очередь Национальное объединение «Все для Латвии!»-"Тевземей ун ВЛ-ТБ/ДННЛ 8,26%. Остальные партии не превысили 5% барьер.

21:41 Если на мероприятие Мартиньш Бондарса пускали всех пришедших, то в место сбора партии «Согласие» в Спикери пускают лишь по пропускам. Пару молодых людей, пришедших поддержать партию, не пустили. Представителей прессы также пускают после дополнительных согласований. Журналист Русского TVNET хотел пройти на территорию, где присходит само мероприятие, однако его не пустили.

Фото: Русский TVNET

Удалось пройти в зал с монитором, где, по всей видимости, будут объявлены первые результаты выборов.

Фото: Русский TVNET

Здесь небольшой фуршет, гости лакомятся тарталетками и пироженными.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Присутствуют представители команды поддержки Ушакова.

Фото: Русский TVNET

21:10 Корреспондент Русского TVNET ведёт прямые трансляции с мероприятий, которые устраивают партии, ожидая предварительные итоги выборов. В ресторане Andalūzijas Suns предварительные результаты голосования ожидает партия Латвийское объединение регионов и партии «Для развития Латвии».

Фото: Русский TVNET

Лидер партии в Риге Мартиньш Бондарс лично встречает гостей у входа. Пришедшие лакомятся сладкими и солеными закусками, канапе, фотографируются у пресс-вола с логотипом партии, общаются.

Фото: Русский TVNET

В ресторане собрались не только кандидаты в депутаты, их близкие и представители прессы, но и избиратели, которые отдали голос за партию.

Фото: Русский TVNET

«В начале этого года многие СМИ писали о том, что Ушаков будет мэром Риги, в апреле аналитики говорили, что Нил, возможно, победит. Однако сегодня мы понимаем - нет, это не должно произойти», - начал свою речь Бондарc. «Мы надеемся, что в Риге будет новый мэр, мы надеемся на светлое будущее и развитие столицы».

Фото: Русский TVNET

Также представитель партии поблагодарил всех проголосовавших, всех, кто раздавал предвыборные буклеты и всех, кто пришел сюда». Речь Бондарса завершилась бурными овациями пришедших.

Фото: Русский TVNET

В целом в месте сбора очень позитивная атмосфера. Гости мероприятия пьют вино, общаются. С каждой минутой количество посетителей ресторана увеличивается.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Известно, что Латвийское объединение регионов и партии «Для развития Латвии» соберется в индустриальном кафе Andalūzijas suns, партия Visu Latvijai - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK в ресторане Teci teci, партия KPV LV - на 7-м этаже Galerija Rīga в кафе-галерее Happy Art Gallery, партия «Единство» - в своем бюро на бульв. Мейеровица 12-3, «Согласие» - в концертном зале «Спикери», Союз зеленых и крестьян - на Калнциема 30, Jaunā konservatīvā partija планирует в 22:00 собрать своих стороноников у Памятника Свободы и спеть гимн, а затем отправиться ожидать результаты выборов в гостиницу Radisson Blu Daugava.

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