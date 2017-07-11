Партия «Единство» пока не планирует объединяться с другими партиями, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления «Единства» Андрис Пиебалгс.

Объединение пока не предусмотрено, сказал он. Никаких переговоров об объединении ни с одной из политических партий не было, и можно сказать, что это просто идея, добавил Пиебалгс.

Как сообщалось, евродепутат Артис Пабрикса заявил, что считает, что надо попытаться объединить правые, ориентированные на НАТО и ЕС латвийские партии.

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Он сказал агентству ЛЕТА, что нужно вести серьезные переговоры с Латвийским объединением регионов, партией «За развитие Латвии», и, возможно, НКП о сотрудничестве и даже об объединении.

Пиебалгс пояснил, что на одном из заседаний правления «Единства» Пабрикс упомянул о возможности такого объединения, но это скорее была «политологическая мысль». Конкретного предложения пока нет.

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