Председатель Лиелвардской думы задолжала почти 100 тыс. евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

У нового председателя Лиелвардской краевой думы Санты Лочмеле имеется долг в размере 98 872 евро, свидетельствует поданная ей декларация должностного лица.

Сама Лочмеле отказалась объяснить агентству ЛЕТА причину долговых обязательств.

В то же самое время она одолжила 250 872 евро.

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Санте Лочмеле принадлежат две квартиры в Огре, земле в волости Залвес и недвижимость в Риге, а также «Lexus GS 300» 2005 года выпуска.

Лочмеле - член правления предприятия «Veina Plus» и член общества предпринимателей Лиелвардского края.


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