В Латвии учреждена новая политическая партия «Время перемен»

Президент общества «Балтийская ассоциация – транспорт и логистика» (БАТЛ) и один из лидеров ныне уже ликвидированной Партии реформ Валдиса Затлерса Инга Антане на этой неделе учредила новую политическую партию «Время перемен», сообщили агентству ЛЕТА представители партии. Учредительное собрание состоялось 21 сентября в Вентспилсе, в нем приняло участие более 350 единомышленников.

В правлении партии будут работать Линард Гулбис, Ингрида Градковска, Алина Ругине и Инесе Цауните.

Партия заявлена как региональная политическая сила, но ее целью является превращение всей Латвии «в самодостаточное государство, способное самостоятельно себя обеспечивать, благодаря труду своих жителей, достижениям в науке, технологиях и финансовой сфере, выгодному геополитическому положению на берегу Балтийского моря, содействующее развитию открытой системы государственного и муниципального управления, подчиненного интересам и нуждам жителей».

В числе других целей партии - использование географического положения для экономического развития Латвии и Вентспилса, превращение Латвии в зеленую страну с чистой окружающей средой, свежим воздухом, богатыми лесами и прозрачной водой, развитие Латвии как страны, не зависящей от диктата банков других государств в финансовой сфере или благосклонности держав в энергетической или других сферах.

На учредительном собрании к манифесту и целям партии присоединились основатели и из других регионов - Даугавпилса, Салдуса, Талси, Кулдиги, Риги, Лиепаи и краев Латвии.