Мамыкина не пустили на съезд «Согласия». Он написал из Брюсселя: «Своих не бросают»

В субботу, 9 декабря, в белом здании ДК ВЭФ, состоялся конгресс партии «Согласия» присутствовать на котором и даже выступить собирался и депутат Андрей Мамыкин, который был избран от партии в Европарламент. Но, Мамыкина не пустили на съезд. Почему и как он на это отреагировал?

"Как единственный депутат от «Согласия» в Европарламенте я ещё в 20-х числах октября написал письмо в правление партии, в котором попросил дать слово на съезде (изначально планировалось, что съезд будет 2 декабря).

Поскольку тогда ситуация со школами нацменьшинств была ещё совсем непонятная, я хотел говорить о работе нашей социал-демократической группы S&D в Европарламенте, - написал на своей страничке в Facebook Мамыкин.

Но правление не ответило мне на письмо до сих пор. А

позднее я узнал, что руководство партии решило не только не давать слово, но и даже не пускать на съезд вовсе.

В этой связи публикую здесь то, что хочу сказать: Своих не бросают. Открытое письмо к съезду".

На сегодняшнем конгрессе лидер партии Нил Ушаков пообещал тщательнее присматриваться к людям, которые планируют баллотироваться на выборах, используя платформу «Согласия».

Сам он баллотироваться на выборах в Европарламент не намерен, подчеркнул Ушаков.

Ранее председатель парламентской фракции «Согласия» Янис Урбанович сообщил передаче телеканала TV3 «Ничего личного», что на следующих выборах Европарламента Мамыкин не будет включен в список депутатов от «Согласия». Со ссылкой на Урбановича телепередача сообщила, что Мамыкин перешел в лагерь лидера Русского союза Латвии депутата Европарламента Татьяны Жданок.