Расходы на выборы: 38 партий нарушили закон, утаив более 80 тысяч евро

Проведя проверку поданных политическими партиями деклараций расходов на предвыборную агитацию, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) констатировало, что партии не указали в этих расходах в общей сложности 80,592 тыс. евро, а неразрешенные пожертвования составили 37,857 тыс. евро.

Расходы партий на прошлогодних муниципальных выборах составили в целом 2,7 млн евро. Примерно половина этой суммы была израсходована на размещение рекламы на радио, в газетах, журналах и других периодических изданиях, в помещениях и общественных местах.

19 партий и партийных объединений указали в декларациях недостоверные сведения, не указав финансовые средства в размере 80,592 тыс. евро. Самую большую сумму (34,394 тыс. евро) в декларации не указала партия «Для развития Латвии».

Среди этих 19 партий - также Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), Крестьянский союз Латвии, Латвийская Зеленая партия, «Единство», Латвийское объединение регионов, Новая консервативная партия, «Согласие» и национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

Шесть партий приняли от юридических лиц неразрешенные пожертвования на общую сумму 37,857 тыс. евро. Среди них - СЗК и национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ. Они должны перечислить эти средства в госбюджет.

БПБК констатировало, что 38 партий нарушили требования закона. В трех случаях дело об административном нарушении не было начато из-за незначительности нарушения, дело в отношении одной партии передано в суд, четырем партиям сделаны устные замечания, к 30 партиям применены административные денежные штрафы в размере 7610 евро.

Союз «зеленых» и крестьян оштрафован на 700 евро, входящие в него Крестьянский союз Латвии и Латвийская Зеленая партия - соответственно на 70 и 120 евро.

Национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ оштрафовано на 400 евро, «Единство» - на 250 евро.

Партия «Для развития Латвии» оштрафована на 500 евро, «Согласие» - на 250 евро.