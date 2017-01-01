Из чиновников самоуправлений в 2017 году больше всех заработал Америкс

Самые большие доходы в прошлом году среди выборных должностных лиц самоуправлений Латвии получил вице-мэр Риги Андрис Америкс, опередивший по сумме доходов мэра Вентспилса Айвара Лембергса, свидетельствуют обобщенные агентством ЛETA декларации о доходах должностных лиц.

Доходы Америкса в 2017 году составили 616 386 евро и 35 250 долларов США. По сравнению с 2016 годом его доходы в евро увеличились на 16,5%, а в долларах - удвоились. Как и прежде, наибольшие доходы Америксу обеспечили проценты от небанковского кредитора «Mogo» и реализации портфеля ценных бумаг.

Доходы Лембергса в прошлом году сократились на 38% - до 343 998 евро. В 2017 году Лембергс уже не получал вознаграждение от организации «Ассоциация развития бизнеса», в предыдущие годы обеспечивавшее ему значительную часть доходов.

На третьем месте по сумме декларированных в прошлом году доходов - зампредседателя Вентспилсской думы Янис Витолиньш, чьи доходы составили 156 710 евро.

В число получивших большие доходы выборных должностных лиц самоуправлений в 2017 году входят также мэр Резекне Александр Барташевич, председатель Салдусской краевой думы Рейнис Дониньш, председатель Малпилсской краевой думы Солвита Страуса, зампредседателя Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов, зампредседателя Вентспилсской краевой думы Гунтис Блумбергс, председатель Яунпиебалгской думы Лаймис Шавейс и мэр Валмиеры Янис Байкс.

Большие доходы им обеспечили не зарплаты от основной деятельности, а другие доходы - от продажи недвижимости, принадлежащих им предприятий, наследства и др.

Мэр Риги Нил Ушаков по сумме доходов в прошлом году занимает 13-е место, мэр Лиепаи Улдис Сескс - 16-е, мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс и мэр Елгавы Андрис Равиньш вошли в шестой, мэр Юрмалы Гатис Трукснис - в девятый десяток по доходам среди выборных должностных лиц.