«Единство» примет решение о лидерах кандидатских списков на выборах

Партия «Единство» на заседании думы 16 июня планирует обсудить кандидатуры лидеров списков на выборах в Сейм и предвыборную программу, сообщил агентству ЛЕТА председатель партии Арвил Ашераденс.

«Единство» вместе с партиями «Кулдигскому краю», «Валмиере и Видземе» и «Тукумсскому городу и краю» будет участвовать в выборах в составе объединения «Новое Единство». Решение о сотрудничестве с объединением еще должна принять Латгальская партия. В качестве кандидата на пост премьера от «Нового Единства» выдвинут депутат Европейского парламента Кришьянис Кариньш («Единство»).

«Новое Единство» объявило лидеров списков в некоторых избирательных округах, но формирование кандидатских списков еще продолжается.

В Видземе лидером списка будет председатель парламентской фракции «Единства» Хосам Абу Мери, а в Риге под первым номером объединение будет представлять министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Лидером одного из списков будет также руководитель партии Ашераденс, но пока еще не принято решение, в каком избирательном округе.